Футболіст «Шахтаря» потрапив до числа кращих гравців сезону Ліги Європи

В УЄФА оприлюднили імена 23 кращих гравців, які взяли участь у крайньому сезоні Ліги Європи

Півзахисник донецького «Шахтаря» Тайсон потрапив до символічної збірної Ліги Європи за підсумками сезону-2019/20.

Бразилець став єдиним представником чемпіонату України в зірковій команді. У шести матчах Ліги Європи він забив один м’яч і віддав дві гольові передачі.

Загалом символічна збірна набула наступного вигляду:

Воротарі: Самір Ханданович («Інтер»), Яссін Буну («Севілья»), Карл-Йохан Йонссон («Копенгаген»)

Захисники: Серхіо Регілон, Хесус Навас і Жюль Кунде (всі – «Севілья»), Стефан де Врей («Інтер»), Конор Коуді («Вулверхемптон»), Джонатан Та («Байєр»)

Півзахисники: Бруну Ференандеш, Фред (обидва – «Манчестер Юнайтед»), Тайсон («Шахтар»), Евер Банега («Севілья»), Кай Хаверц («Байєр»), Ніколо Барелла, Марцело Брозович (обидва – «Інтер»), Фабіан Фрай («Базель»)

Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва – «Інтер»), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунір Ель-Хаддаді (всі – «Севілья»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

