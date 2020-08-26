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    Футболіст «Шахтаря» потрапив до числа кращих гравців сезону Ліги Європи

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    Тайсон виявляв бажання повернутися в один із бразильських футбольних клубів&nbsp; - Футболіст «Шахтаря» потрапив до числа кращих гравців сезону Ліги Європи
    Тайсон виявляв бажання повернутися в один із бразильських футбольних клубів 
    Світлина - sport.24tv.ua

    В УЄФА оприлюднили імена 23 кращих гравців, які взяли участь у крайньому сезоні Ліги Європи

    Півзахисник донецького «Шахтаря» Тайсон потрапив до символічної збірної Ліги Європи за підсумками сезону-2019/20.

    Бразилець став єдиним представником чемпіонату України в зірковій команді. У шести матчах Ліги Європи він забив один м’яч і віддав дві гольові передачі.

    Загалом символічна збірна набула наступного вигляду:  

    Воротарі: Самір Ханданович («Інтер»), Яссін Буну («Севілья»), Карл-Йохан Йонссон («Копенгаген»)

    Захисники: Серхіо Регілон, Хесус Навас і Жюль Кунде (всі – «Севілья»), Стефан де Врей («Інтер»), Конор Коуді («Вулверхемптон»), Джонатан Та («Байєр»)

    Півзахисники: Бруну Ференандеш, Фред (обидва – «Манчестер Юнайтед»), Тайсон («Шахтар»), Евер Банега («Севілья»), Кай Хаверц («Байєр»), Ніколо Барелла, Марцело Брозович (обидва – «Інтер»), Фабіан Фрай («Базель»)

    Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва – «Інтер»), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунір Ель-Хаддаді (всі – «Севілья»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

    Зазначимо, що «Шахтар» з Тайсоном дійшов до півфіналу Ліги Європи, де зазнав поразки від «Інтера» (1:5).

    Читайте також: Тренер фіналіста Ліги Європи через шахраїв лишився 30 млн євро.

    Джерело: УЄФА

    ФК «Шахтар» Ліга Європи Ромелу Лукаку Маркус Решфорд Фред ФК Інтер (Мілан) Тайсон Стефан Де Врей Самір Хандановіч
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