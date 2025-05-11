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ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ
ЄС погрожує Росії новими санкціями
фото з відкритих джерел

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Брюсселі обговорила можливість введення обмежень проти газопроводу

Європейські партнери України пригрозили новими санкціями проти Росії, які можуть включати повне блокування газопроводу «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує «Главком».

За інформацією видання, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Брюсселі обговорила можливість введення обмежень проти газопроводу. Для реалізації такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Санкції мають бути впроваджені в разі відмови Росії від припинення вогню або у випадку його порушення.

Журналісти WSJ зазначають, що російська сторона порушувала тему відновлення роботи «Північного потоку» у розмовах із представниками США. Однак європейські санкції можуть звести нанівець будь-які такі ініціативи.

Газопровід «Північний потік-2», будівництво якого завершилося у 2021 році, так і не був введений в експлуатацію. Перед самим повномасштабним вторгненням РФ в Україну Німеччина зупинила процес його сертифікації, а адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена наклала відповідні санкції.

Обрання Фрідріха Мерца канцлером Німеччини, відомого своєю жорсткою позицією щодо Москви, стало поштовхом для активізації європейського тиску на Кремль у питанні мирного врегулювання війни проти України.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила про намір подвоїти кількість суден у санкційному списку за участь у транспортуванні російської нафти, взявши приклад із нещодавніх дій Великої Британії.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».

Теги: Північний потік санкції

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