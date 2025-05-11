ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Брюсселі обговорила можливість введення обмежень проти газопроводу
Європейські партнери України пригрозили новими санкціями проти Росії, які можуть включати повне блокування газопроводу «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує «Главком».
За інформацією видання, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Брюсселі обговорила можливість введення обмежень проти газопроводу. Для реалізації такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Санкції мають бути впроваджені в разі відмови Росії від припинення вогню або у випадку його порушення.
Журналісти WSJ зазначають, що російська сторона порушувала тему відновлення роботи «Північного потоку» у розмовах із представниками США. Однак європейські санкції можуть звести нанівець будь-які такі ініціативи.
Газопровід «Північний потік-2», будівництво якого завершилося у 2021 році, так і не був введений в експлуатацію. Перед самим повномасштабним вторгненням РФ в Україну Німеччина зупинила процес його сертифікації, а адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена наклала відповідні санкції.
Обрання Фрідріха Мерца канцлером Німеччини, відомого своєю жорсткою позицією щодо Москви, стало поштовхом для активізації європейського тиску на Кремль у питанні мирного врегулювання війни проти України.
Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила про намір подвоїти кількість суден у санкційному списку за участь у транспортуванні російської нафти, взявши приклад із нещодавніх дій Великої Британії.
Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.
The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.
Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.
До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».
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