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    Луцька «Волинь» поповнилася двома екс-футболістами збірної України

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    Тарас Михалик перебрався у&nbsp;&laquo;Волинь&raquo; з московського&nbsp;&laquo;Локомотива&raquo; - Луцька «Волинь» поповнилася двома екс-футболістами збірної України
    Тарас Михалик перебрався у «Волинь» з московського «Локомотива»
    Фото з відкритих джерел

    У сезоні-2019/2020 «хрестоносці» збираються повернутися у Прем'єр-лігу

    Новачками першолігової луцької «Волині» стали колишній гравець національної збірної України, київського «Динамо» та російського «Локомотива» з Москви Тарас Михалик та колишній гравець молодіжної збірної України та львівських «Карпат» Амбросій Чачуа.

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    Михалик з 2013 року виступав за московський «Локомотив». Він грав за «Волинь» під час тренувальних зборів, але не брав участі в останньому контрольному матчі через травму.

    Амбросій Чачуа відіграв за «Волинь» у матчі проти «Львова» (1:2) на незвичній позиції правого оборонця.

    Раніше стало відомо, що «Волинь» підписала контракт з колишнім нападником «Олександрії» Віталієм Пономарем, який відзначився голом у вчорашній зустрічі проти львів'ян. Ще раніше до «Волині» приєднався колишній оборонець «Металіста 1925» Назар Мельничук.

    За підсумками минулого сезону «Волинь» посіла третє місце в турнірній таблиці першої ліги, але в перехідних матчах поступилася «Карпатам» (0:0, 1:3) за право грати в елітному дивізіоні.

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    ФК Волинь Віталій Пономар Перша ліга Тарас Михалик Амбросій Чачуа Назар Мельничук
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