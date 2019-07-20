Луцька «Волинь» поповнилася двома екс-футболістами збірної України



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Тарас Михалик перебрався у «Волинь» з московського «Локомотива» Фото з відкритих джерел

У сезоні-2019/2020 «хрестоносці» збираються повернутися у Прем'єр-лігу

Новачками першолігової луцької «Волині» стали колишній гравець національної збірної України, київського «Динамо» та російського «Локомотива» з Москви Тарас Михалик та колишній гравець молодіжної збірної України та львівських «Карпат» Амбросій Чачуа.

Михалик з 2013 року виступав за московський «Локомотив». Він грав за «Волинь» під час тренувальних зборів, але не брав участі в останньому контрольному матчі через травму.

Амбросій Чачуа відіграв за «Волинь» у матчі проти «Львова» (1:2) на незвичній позиції правого оборонця.

Раніше стало відомо, що «Волинь» підписала контракт з колишнім нападником «Олександрії» Віталієм Пономарем, який відзначився голом у вчорашній зустрічі проти львів'ян. Ще раніше до «Волині» приєднався колишній оборонець «Металіста 1925» Назар Мельничук.

За підсумками минулого сезону «Волинь» посіла третє місце в турнірній таблиці першої ліги, але в перехідних матчах поступилася «Карпатам» (0:0, 1:3) за право грати в елітному дивізіоні.