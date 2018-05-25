Футболіст «Ворскли» має пропозиції від грецьких клубів

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Михайло Сергійчук (у центрі). Фото ФК «Ворскла»

Два клуби з Греції цікавляться Михайлом Сергійчуком

Нападник «Ворскли» Михайло Сергійчук має пропозиції від грецьких клубів, і відразу двох.

Про це розповів FootBoom сам футболіст полтавського клубу.

«Уже мріємо про груповий турнір Ліги Європи. Хочеться зіграти з полтавцями у єврокубках. Але менеджер також повідомив, що є інтерес з боку двох грецьких клубів – від ФК «Паніоніс» і «Яніни», - сказав він.

«Але у мене з полтавцями ще чинний контракт, тому це питання обговорюватимуть керівники клубу з менеджером», - додав Сергійчук.

Також він повідомив про неймовірні емоції після здобуття бронзових нагород чемпіонату України.

«Ми цілеспрямовано йшли до цього успіху. Думаю, особливо нікого на матч із «Зорею» налаштовувати не треба було. Всі розуміли ціну гри. Для нас для кожного це був чи не головний поки що матч у житті», - пояснив він.

«У Полтаві мене чудово прийняли, тут відмінний колектив, тренер Василь Сачко добре знає можливості кожного футболіста та знає, як використовувати найкращі якості хлопців», - підсумував Сергійчук.

Нагадаємо, домашній стадіон «Ворскли» не готовий до матчів Ліги Європи.