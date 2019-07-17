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    Футболіст Ярмоленко записав з Англії відео на підтримку одіозного кандидата в депутати

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    Андрій Ярмоленко: &laquo;Братан, я всєгда с тобой&raquo; - Футболіст Ярмоленко записав з Англії відео на підтримку одіозного кандидата в депутати
    Андрій Ярмоленко: «Братан, я всєгда с тобой»
    ФФУ

    Цікаво, як у клубі «Вест Гем» ставляться до політичної аґітації?

    Український футболіст клубу англійської Прем'єр-ліги «Вест Гем Юнайтед» Андрій Ярмоленко вирішив не залишатися осторонь майбутніх парламентських виборів у нашій державі і записав душевне відео на підтримку одного з кандидатів, якого назвав своїм братом.

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    Мова про чинного начальника Управління захисту економіки Кропивницької області Володимира Духна, який балотується по 100-му мажоритарному виборчому округу. На початку липня цей пан відзначився тим, що під час зустрічі з виборцями в селі Компаніївці побив 69-річного дідуся.

    За інформацією «Першої електронної газети», кандидат тоді агітував близько години, після чого пішов у місцеве кафе «Гавань» у компанії чоловіків, які прибули з ним із Кропивницького. У барі вони замовили комплексні обіди, пиво і горілку. Компанія відпочивала і розпивала алкоголь приблизно півтори години, коли до них підійшов пенсіонер Віктор (ім’я змінено з метою безпеки потерпілого). Дідусь зробив Духну зауваження і сказав, що сам особисто голосувати за нього не буде.

    За словами місцевої мешканки, яка була в кафе (у подруги-господині закладу), Духно на слова пенсіонера відреагував агресивно і зажадав від нього піти геть.

    «Дід Вітя не хотів виходити. Він почав говорити Духну про те, який той продажний мент, корупціонер. А то всі знають в нашому селі. І Духно вдарив діда у живіт. А коли той похитнувся і обперся об стіну, Духно ще декілька разів наніс йому удари по голові. Всі, хто це бачив, кинулися відтягувати Духна. Швидку нам викликати заборонили, поліцію теж. Духно різко зібрався і зі своїми компаньйонами поїхав геть. Діда ми на машину мого сусіда погрузили і відвезли додому. А в дорозі мені подзвонила хазяйка кафе, уся в сльозах і благала нікому про те не розповідати, інакше їй сказали, що кафе просто спалять. Я не буду називати імен більше, бо страшно. Але я благаю, напишіть про це, бо люди повинні знати, хто зараз рветься до влади», - цитує співрозмовницю видання.

    Андрій Ярмоленко називає Духна «чесною і порядною людиною». І додає: «Братан, я всєгда с тобой».

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