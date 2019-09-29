Футболіста «Реалу» пограбували під час матчу



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Каземіро As

Під час злочину в будинку футболіста перебували дружина та донька

Півзахисника «Реалу» Каземіро пограбували під час матчу чемпіонату Іспанії проти «Атлетико».

Зловмисники проникли в помешкання футболіста. Під час злочину в будинку перебували дружина та донька. Вони не постраждали, інформує El Chiringuito.

Це вже не перше пограбування футболістів у престижному мадридському районі Ла Моралеха.

Раніше грабували помешкання тренера команди Зінедіна Зідана, півзахисника Іско, форварда Карима Бензема та нападника «Атлетико» Альваро Морати.