Футболіста «Реалу» пограбували під час матчу
Каземіро
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Під час злочину в будинку футболіста перебували дружина та донька
Півзахисника «Реалу» Каземіро пограбували під час матчу чемпіонату Іспанії проти «Атлетико».
Зловмисники проникли в помешкання футболіста. Під час злочину в будинку перебували дружина та донька. Вони не постраждали, інформує El Chiringuito.
Це вже не перше пограбування футболістів у престижному мадридському районі Ла Моралеха.
Раніше грабували помешкання тренера команди Зінедіна Зідана, півзахисника Іско, форварда Карима Бензема та нападника «Атлетико» Альваро Морати.