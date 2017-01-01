Футболісти «Партизана» у разі перемоги над Динамо отримають бонусні преміальні

Стало відомо, скільки отримають гравці сербського клубу у разі перемоги

Гравці ФК «Партизан» отримають фінансовий бонус за перемогу над «Динамо» в рамках 6-го раунду групової стадії Ліги Європи. Сума грошової премії складе 100 тисяч євро. Зустріч між «Динамо» і «Партизаном» відбудеться 7 грудня на НСК «Олімпійський». Початок поєдинку о 20:00. Раніше