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    Футболісти «Партизана» у разі перемоги над Динамо отримають бонусні преміальні

    Стало відомо, скільки отримають гравці сербського клубу у разі перемоги
    Гравці ФК «Партизан» отримають фінансовий бонус за перемогу над «Динамо» в рамках 6-го раунду групової стадії Ліги Європи. Сума грошової премії складе 100 тисяч євро. Зустріч між «Динамо» і «Партизаном» відбудеться 7 грудня на НСК «Олімпійський». Початок поєдинку о 20:00. Раніше
    • Сьогодні, 18:25
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    Стало відомо, скільки отримають гравці сербського клубу у разі перемоги

    Гравці ФК «Партизан» отримають фінансовий бонус за перемогу над «Динамо» в рамках 6-го раунду групової стадії Ліги Європи.

    Сума грошової премії складе 100 тисяч євро.

    Зустріч між «Динамо» і «Партизаном» відбудеться 7 грудня на НСК «Олімпійський».

    Початок поєдинку о 20:00.

    Раніше головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич заявив, що його підопічні готуються до матчу у звичайному режимі.

    Джерело: ua-football.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Динамо» Ліга Європи
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