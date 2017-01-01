Футболісти «Партизана» у разі перемоги над Динамо отримають бонусні преміальні
- Сьогодні, 18:25
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Стало відомо, скільки отримають гравці сербського клубу у разі перемоги
Гравці ФК «Партизан» отримають фінансовий бонус за перемогу над «Динамо» в рамках 6-го раунду групової стадії Ліги Європи.
Сума грошової премії складе 100 тисяч євро.
Зустріч між «Динамо» і «Партизаном» відбудеться 7 грудня на НСК «Олімпійський».
Початок поєдинку о 20:00.
Раніше головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич заявив, що його підопічні готуються до матчу у звичайному режимі.
Джерело: ua-football.com