«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
Антон Федорців
Лассіна Траоре в обіймах Проспера Обаха
фото: ФК «Шахтар»

Вітчизняний гранд оформив перемогу над найпринциповішим суперником

Українська Прем'єр-ліга віддала призи найкращим гравцю і тренеру 26-го туру представникам донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Форвард «гірників» Лассіна Траоре – футболіст звітного туру. Буркінієць доклався до перемоги над київським «Динамо» (2:1). Нападник спершу асистував одноклубнику, а потім відзначився і сам.

Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран визнаний найкращим тренером 26-го туру. Завдяки перемозі над «біло-синіми» його підопічні зміцнили лідерство в УПЛ. За чотири тури до фінішу сезону «гірники» випереджають черкаський ЛНЗ на 10 пунктів.

Кого випередили Лассіна Траоре та Арда Туран

Африканський форвард отримав майже одностайне схвалення експертів. Він випередив голкіпера львівських «Карпат» Назара Домчака, нападника «Епіцентра» з Кам'янця-Подільського Вадима Сидуна, універсала житомирського «Полісся» Максима Брагару та нападника «Динамо» Матвія Пономаренка.

Натомість Туран обійшов українських фахівців – Руслана Ротаня, Руслана Костишина та Віктора Скрипника. Їхні підопічні також оформили перемоги. Проте, рівень суперників «Полісся», «Колоса» з Ковалівки та луганської «Зорі» відповідно був значно нижчим.

Символічна збірна 26-го туру Прем'єр-ліги

До команди найкращих потрапили представники восьми клубів. Зокрема, «Шахтар», «Полісся» та «Полтава» відрядили в символічну збірну по два виконавці. По одному представнику делегували «Карпати», «Оболонь» з Києва, рівненський «Верес», «Колос» із Ковалівки, «Епіцентр».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-4-2): Домчак – Полегенько, Ціпот, Сарапій, Коцюмака – Феррейра, Сад, Демченко, Брагару – Траоре, Сидун. Експерти загалом назвали прізвища 21 футболіста та 11-ти тренерів під час визначення героїв 26-го туру.

До слова, ветеран війни з Росією Олександр Протченко став головним тренером «Кудрівки». На посаді керманича аутсайдера Прем'єр-ліги він замінив Василя Баранова. Команда йде в зоні перехідних матчів УПЛ.

Нагадаємо, футболістки харківського «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ Лассіна Траоре Арда Туран ФК «Шахтар»

