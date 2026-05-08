«Ми грали на рівні, щоб пройти далі». Туран емоційно відреагував на виліт «Шахтаря» з єврокубків

Святослав Василик
Арда Туран: Я пишаюся своїми гравцями та нашим європейським шляхом
фото: ФК Шахтар

Український клуб програв «Крістал Пелас» обидва півфінальні матчі

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував результат другого півфінального матчу Ліги конференцій проти «Крістал Пелас» (1:2) та підвів підсумки єврокубкового сезону «гірників». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Шахтаря».

Що сказав Туран

«Шахтар» за підсумком двох півфінальних матчів Ліги конференцій зазнав поразки від «Крістал Пелас» із загальним рахунком 2:5 і завершив свій сезон в єврокубках.

«Передусім вітаю «Крістал Пелас» та їхнього тренера. Вони виконали чудову роботу і досягли того, чого хотіли. Якщо команда перемагає тебе і виходить у фінал єврокубків, це, ймовірно, означає, що вони ухвалили більше правильних рішень і діяли краще, тож вітаю нашого суперника.

Щодо нас, ми дуже засмучені. Я не можу прийняти виліт. Я не хочу приймати це на стадії півфіналу. Тому що сьогодні, на мою думку, ми грали на рівні, достатньому, щоб пройти далі в цьому раунді, і ми були ближчими до цього, ніж може здаватися. Але це частина життя, частина цієї гри, іноді так буває. Будемо вчитися і винесемо з цього раунду корисні уроки. І ніколи не відступимо.

Я пишаюся своїми гравцями та нашим європейським шляхом і вважаю, що ми віддали максимум, аби дати людям надію цього сезону й у цих 20 єврокубкових матчах. Саме тому я пишаюся гравцями, і ми рухатимемося далі.

З точки зору рівня та стилю обидві сторони грали так, як і хотіли, саме тому ми повинні поважати обидві команди. Щодо гравців, то я вже казав: ми на багатьох позиціях рівні з ними, а на деяких, вважаю, навіть сильніші за якістю. Так буде і в майбутньому. Якщо говорити про тренерів, на мою думку, у них більш досвідчений і сильніший тренер.

Мій улюблений момент – це зараз, коли ми у півфіналі. Найкращий і найщасливіший момент для мене – це завжди найвищий рівень, якого я досягаю, і зараз це саме він. Звичайно, я дуже засмучений і винесу з цього сезону як найсумніші, так і найщасливіші уроки. Саме це я й намагатимуся зробити», – розповів Туран.

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій зіграють англійський «Крістал Пелас» та іспанський «Райо Вальєкано».

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня у Лейпцизі на «Ред Булл Арені» о 22:00.

Теги: Арда Туран ФК «Крістал Пелас» ФК «Шахтар» Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

