«Шахтар» поступився на виїзді «Кристал Пелес» та вилетів з Ліги конференцій

Шлях у єврокубках для української команди закінчився на стадії півфіналу

Сьогодні, 7 травня 2026 року, лондонський «Кристал Пелес» вдруге переграв донецький «Шахтар» у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26 та вийшов до фіналу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, після очного матчу команди провели поєдинки у своїх чемпіонатах. «Кристал Пелес» без шансів програв «Борнмуту» (0:3), причому Гласнер виставив майже основний склад, а заміни стосувалися переважно гравців, які виходили проти «Шахтаря».

Натомість «Шахтар» виграв центральний матч туру УПЛ, здолавши «Динамо» (2:1). Голами відзначилися Феррейра та Траоре. Порівняно з грою проти «Пелас» Туран змінив дев’ятьох футболістів у старті, а незмінними залишилися лише Різник і Матвієнко.

Хід гри

«Шахтар» активно розпочав зустріч і вже на старті створив кілька моментів. Еліас після передачі Педріньйо пробив поруч зі стійкою, а Егіналду та Марлон Гомес перевірили Гендерсона ударами з меж штрафного. Водночас «Кристал Пелес» відповідав небезпечними контратаками, будуючи цікавіші атаки.

На 10-й хвилині Піно відкрив рахунок після передачі Матета, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд. Попри це, англійці продовжували загрожувати воротам Різника, і на 25-й хвилині після стандарту зуміли заштовхати м'яч до сітки, змусивши Педро Енріке стати автором прикрого автогола.

«Шахтар» набагато більше володів м’ячем і постійно тиснув через фланги, і це все ж дало результат на 34-й хвилині, коли «гірники» зрівняли рахунок. Тоді Педро Енріке знайшов передачею Егіналду, який прийняв м’яч у штрафному та ефектно пробив у ближню дев’ятку. Наприкінці тайму донеччани ще кілька разів небезпечно подавали кутові, а Матета вже у компенсований час влучив у стійку після удару з розвороту. Команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

На початку другого тайму «Шахтар» був близьким до того, щоб вийти вперед. Так, Еліас після помилки захисту «Кристал Пелес» пробивав з гострого кута, але Гендерсон врятував свою команду. Проте вже за хвилину англійці відповіли власною більш результативною атакою: Мітчелл прострілив із лівого флангу, а Сарр у дотик переправив м’яч у сітку, повернувши команді лідерство.

Після пропущеного гола «гірники» намагалися перехопити ініціативу та більше контролювали м’яч. «Кристал Пелес» при цьому регулярно відповідав контратаками, а Странд-Ларсен змарнував хороший момент, не перегравши Різника. Наприкінці матчу лондонці спокійно контролювали перебіг гри, провели кілька замін і довели зустріч до перемоги з рахунком 2:1.

На цьому єврокампанія для гірників завершена, а на Кристал Пелес попереду чекає фінал проти іспанського «Райо Вальєкано».

Ліга конференцій. Півфінал. Другий матч

«Кристал Пелес» – «Шахтар» 2:1 (за сумою матчів 5:2)

Голи: Педро Енріке (автогол, 25), Сарр (52) – Егіналду (34)

