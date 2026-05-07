Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» поступився на виїзді «Кристал Пелес» та вилетів з Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» поступився на виїзді «Кристал Пелес» та вилетів з Ліги конференцій
Українська команда вперше дісталася до 1/2 фіналу Ліги конференцій
фото: ФК «Шахтар»

Шлях у єврокубках для української команди закінчився на стадії півфіналу

Сьогодні, 7 травня 2026 року, лондонський «Кристал Пелес» вдруге переграв донецький «Шахтар» у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26 та вийшов до фіналу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, після очного матчу команди провели поєдинки у своїх чемпіонатах. «Кристал Пелес» без шансів програв «Борнмуту» (0:3), причому Гласнер виставив майже основний склад, а заміни стосувалися переважно гравців, які виходили проти «Шахтаря».

Натомість «Шахтар» виграв центральний матч туру УПЛ, здолавши «Динамо» (2:1). Голами відзначилися Феррейра та Траоре. Порівняно з грою проти «Пелас» Туран змінив дев’ятьох футболістів у старті, а незмінними залишилися лише Різник і Матвієнко.

Хід гри

«Шахтар» активно розпочав зустріч і вже на старті створив кілька моментів. Еліас після передачі Педріньйо пробив поруч зі стійкою, а Егіналду та Марлон Гомес перевірили Гендерсона ударами з меж штрафного. Водночас «Кристал Пелес» відповідав небезпечними контратаками, будуючи цікавіші атаки.

На 10-й хвилині Піно відкрив рахунок після передачі Матета, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд. Попри це, англійці продовжували загрожувати воротам Різника, і на 25-й хвилині після стандарту зуміли заштовхати м'яч до сітки, змусивши Педро Енріке стати автором прикрого автогола. 

«Шахтар» набагато більше володів м’ячем і постійно тиснув через фланги, і це все ж дало результат на 34-й хвилині, коли «гірники» зрівняли рахунок. Тоді Педро Енріке знайшов передачею Егіналду, який прийняв м’яч у штрафному та ефектно пробив у ближню дев’ятку. Наприкінці тайму донеччани ще кілька разів небезпечно подавали кутові, а Матета вже у компенсований час влучив у стійку після удару з розвороту. Команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

На початку другого тайму «Шахтар» був близьким до того, щоб вийти вперед. Так, Еліас після помилки захисту «Кристал Пелес» пробивав з гострого кута, але Гендерсон врятував свою команду. Проте вже за хвилину англійці відповіли власною більш результативною атакою: Мітчелл прострілив із лівого флангу, а Сарр у дотик переправив м’яч у сітку, повернувши команді лідерство.

Після пропущеного гола «гірники» намагалися перехопити ініціативу та більше контролювали м’яч. «Кристал Пелес» при цьому регулярно відповідав контратаками, а Странд-Ларсен змарнував хороший момент, не перегравши Різника. Наприкінці матчу лондонці спокійно контролювали перебіг гри, провели кілька замін і довели зустріч до перемоги з рахунком 2:1.

На цьому єврокампанія для гірників завершена, а на Кристал Пелес попереду чекає фінал проти іспанського «Райо Вальєкано». 

Ліга конференцій. Півфінал. Другий матч

«Кристал Пелес» – «Шахтар» 2:1 (за сумою матчів 5:2)

  • Голи: Педро Енріке (автогол, 25), Сарр (52) – Егіналду (34)

Нагадаємо, що перед матчем Туран оцінив шанси «Шахтаря» пройти «Кристал Пелес».

Теги: ФК «Крістал Пелас» Ліга конференцій ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Домініку Фрімпонгу було 20 років
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
13 квiтня, 11:27
Професіональна футбольна ліга складатиметься з трьох дивізіонів
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
14 квiтня, 10:55
Рафаель Маркес готуватиме команду до ЧС-2030
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
22 квiтня, 13:30
63-річний Моурінью вже очолював «Реал» з 2010 по 2013 рік
ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера «Реала»
28 квiтня, 17:07
Національна збірна України зіграє товариський поєдинок проти Данії
Збірна України з футболу зіграє товариський матч із Данією
30 квiтня, 12:41
Дженнаро Гаттузо зацікавив іменитий клуб
Гаттузо став кандидатом у тренери історичного гранда Італії – інсайдер
30 квiтня, 14:16
Вітчизняні гранди вже обмінялися перемогами в цьому сезоні
«Динамо» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ Реклама
3 травня, 12:45
«Поліські вовки» взяли гору в протистоянні
«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі
3 травня, 17:35
Георгій Судаков розчарував керівництво столичного гранда
«Бенфіка» розгляне продаж Судакова заради лідера конкурента – ЗМІ
Вчора, 18:27

Новини

Визначилися фінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій
Визначилися фінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій
«Шахтар» програв «Кристал Пелес» у другому матчі півфіналу Ліги конференцій
«Шахтар» програв «Кристал Пелес» у другому матчі півфіналу Ліги конференцій
«Шахтар» поступився на виїзді «Кристал Пелес» та вилетів з Ліги конференцій
«Шахтар» поступився на виїзді «Кристал Пелес» та вилетів з Ліги конференцій
Калініна вилетіла в другому раунді тенісного турніру в Італії
Калініна вилетіла в другому раунді тенісного турніру в Італії
«Шахтар» розкрив склад на другий півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»
«Шахтар» розкрив склад на другий півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»
Хокейна збірна України прикро програла Казахстану на Чемпіонаті світу 2026
Хокейна збірна України прикро програла Казахстану на Чемпіонаті світу 2026

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Вчора, 12:13

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua