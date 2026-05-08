Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій

Микола Матвієнко був найкращим у складі «гірників» у матчі-відповіді Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»

Захисник донецького «Шахтаря» і збірної України Микола Матвієнко потрапив до команди тижня Ліги конференцій за версією статистичного порталу Sofascore. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Sofascore.

Капітан «гірників» відіграв повний матч 1/2 фіналу Ліги конференцій проти «Крістал Пелас» та отримав оцінку 7,9 бала. Матвієнко став єдиним футболістом «Шахтаря», який потрапив до символічної збірної за підсумком ігрового дня.

Зазначимо, що до команди тижня увійшли три гравці «Крістал Пелас»: лівий захисник Тайрік Мітчелл, який відзначився асистом і отримав оцінку 7,6, півзахисник Адам Вортон (7,4) і автор голу у ворота донеччан вінгер Ісмаїла Сарр (8,0).

Матвієнко цього сезону відіграв 41 матч у складі донецького «Шахтаря», в яких відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює захисника збірної України в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував результат другого півфінального матчу Ліги конференцій проти «Крістал Пелас» (1:2) та підвів підсумки єврокубкового сезону «гірників».

«Шахтар» за підсумком двох півфінальних матчів Ліги конференцій зазнав поразки від «Крістал Пелас» із загальним рахунком 2:5 і завершив свій сезон в єврокубках.

У фіналі Ліги конференцій зіграють англійський «Крістал Пелас» та іспанський «Райо Вальєкано». Фінал відбудеться 27 травня у Лейпцизі на «Ред Булл Арені» о 22:00.