Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій
Микола Матвієнко провів потужний матч в Лондоні
фото: ФК Шахтар

Микола Матвієнко був найкращим у складі «гірників» у матчі-відповіді Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»

Захисник донецького «Шахтаря» і збірної України Микола Матвієнко потрапив до команди тижня Ліги конференцій за версією статистичного порталу Sofascore. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Sofascore.

Капітан «гірників» відіграв повний матч 1/2 фіналу Ліги конференцій проти «Крістал Пелас» та отримав оцінку 7,9 бала. Матвієнко став єдиним футболістом «Шахтаря», який потрапив до символічної збірної за підсумком ігрового дня.

Зазначимо, що до команди тижня увійшли три гравці «Крістал Пелас»: лівий захисник Тайрік Мітчелл, який відзначився асистом і отримав оцінку 7,6, півзахисник Адам Вортон (7,4) і автор голу у ворота донеччан вінгер Ісмаїла Сарр (8,0).

Матвієнко цього сезону відіграв 41 матч у складі донецького «Шахтаря», в яких відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює захисника збірної України в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував результат другого півфінального матчу Ліги конференцій проти «Крістал Пелас» (1:2) та підвів підсумки єврокубкового сезону «гірників».

«Шахтар» за підсумком двох півфінальних матчів Ліги конференцій зазнав поразки від «Крістал Пелас» із загальним рахунком 2:5 і завершив свій сезон в єврокубках.

У фіналі Ліги конференцій зіграють англійський «Крістал Пелас» та іспанський «Райо Вальєкано». Фінал відбудеться 27 травня у Лейпцизі на «Ред Булл Арені» о 22:00.

Теги: Ліга конференцій Микола Матвієнко ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Атлетіко» потрібно було втримати перевагу у два м'ячі в домашньому матчі
Визначився переможець іспанського дербі між «Атлетіко» і «Барселоною» в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
15 квiтня, 01:34
Трамп запросив іранських футболістів до США
Трамп особисто запросив Іран взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу в США
17 квiтня, 13:57
«Містяни» взяли гору в центральному поєдинку весни в АПЛ
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
19 квiтня, 20:29
«Ман Сіті» святкує перемогу над «Арсеналом»
Суперкомп'ютер оновив шанси «Ман Сіті» на титул англійської Премєр-ліги після перемоги над «Арсеналом»
20 квiтня, 19:54
Матвій Пономаренко оформив дубль
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
21 квiтня, 19:57
«Шахтар» мінімально переміг «Зорю» в матчі 21-го туру УПЛ
«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
23 квiтня, 17:46
Юхим Конопля може стати одноклубником Артема Довбика
Конопля потрапив у сферу інтересів гранда Серії А – ЗМІ
24 квiтня, 16:22
Ковалівці змогли дотиснути останню команду першості
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
24 квiтня, 17:29
Арда Туран: Я повністю задоволений тим, як ми продемонстрували себе на полі
Туран задоволений грою «Шахтаря», попри поразку від «Крістал Пелас»
1 травня, 11:08

Новини

«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги
«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги
Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій
Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій
Оточення Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри
Оточення Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри
Стала відома вартість квитків на фінал Кубка України «Чернігів» – «Динамо»
Стала відома вартість квитків на фінал Кубка України «Чернігів» – «Динамо»
Гравець одного з лідерів АПЛ підозрюється у педофілії
Гравець одного з лідерів АПЛ підозрюється у педофілії
Українець Куліш виборов бронзу Чемпіонату Європи з кульової стрільби
Українець Куліш виборов бронзу Чемпіонату Європи з кульової стрільби

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua