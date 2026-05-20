«Чернігів» – «Динамо»: коли та де дивитися фінал Кубка України

glavcom.ua
Сьогодні, 20 травня, відбудеться фінальний матч розіграшу Кубку України сезону 2025/2026 між командами «Чернігів» та «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

Фінал Кубка України пройде 20 травня 2026 року у Львові на стадіоні «Арена Львів».

Поєдинок розпочнеться о 18:00.

Наживо поєдинок «Чернігів» – «Динамо» покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Динамо» у півфіналі переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко.

Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

В іншому поєдинку 1/2 фіналу «Чернігів» здобув несподівану перемогу над харківським «Металістом 1925».

На перебіг подій у другому півфіналі вплинув епізод у дебюті. Хавбек «жовто-чорних» Шушко вкрай грубо зіграв на чужій половині та отримав пряму червону картку. А першоліговий колектив на весь матч залишився вдесятьох.

«Металіст 1925» не реалізував кілька моментів – справа перейшла до післяматчевої серії пенальті.

Відкрив рахунок Калюжний пострілом по центру воріт. А от оборонець «жовто-чорних» Шаповал розвів м'яч і кіпера харків'ян по різних кутах. Майстерно переграв голкіпер «Чернігова» й Антюх. Упевнено реалізував одинадцятиметровий і хавбек колективу Першої ліги Шалфєєв. Упоралися з відповідальністю і наступні пенальтисти – Баптістелла та Тепляков.

Першим схибив хавбек «Металіста 1925» Аревало, поціливши в стійку. Та приклад із нього взяв і півзахисник гостей Порохня – вище воріт. Далі команди реалізували по два удари, а от постріл Мба парирував Татаренко. Натомість центрбек «Чернігова» Зенченко переграв Варакуту та вивів колектив у перший в історії фінал. 

