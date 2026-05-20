Легендарний англійський футболіст назвав найкращого тренера в історії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Руні: Фергюсон – найвеличніший тренер всіх часів

Колишній футболіст збірної Англії та «Манчестер Юнайтед» Вейн Руні назвав найкращого тренера всіх часів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Я бачив багато порівнянь із Алексом Фергюсоном. Можу сказати, що Фергюсон – найвеличніший тренер всіх часів, але Пеп точно найкращий у своєму поколінні, причому з величезним відривом.

Я бачив, як люди говорять про лояльність Гвардіоли протягом 10 років, і це неймовірно, але Фергюсон був лояльний до клубу 26 років. Якщо ви дійсно замислитеся про цей термін, 26 років в одному клубі – це дуже вражаюче.

Коли сер Алекс прийшов у «Манчестер Юнайтед», ситуація була зовсім іншою. Йому мало не з нуля довелося вибудовувати цей клуб, щоб він знову став успішною силою в англійському футболі, а ось у Пепа такої потреби не було», – заявив Руні.

Фергюсон є одним із найтитулованіших тренерів в історії футболу. Його включили до Залів слави англійського та шотландського футболу, а також англійської Прем'єр-ліги, за свою кар'єру він виграв 49 трофеїв.

Руні під керівництвом Фергюсона п'ять разів вигравав АПЛ, а також здобув перемогу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)