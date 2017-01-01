У ФІФА поки не коментують, чому відмовилися від співпраці зі скандальним Мутком

У Міжнародній федерації футболу не хочуть обговорювати тему президента Російського футбольного союзу

ФІФА не буде коментувати інформацію про те, що президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко покине свою посаду на виконкомі організації. Напередодні стало відомо, що у керівництві РФС найближчим часом можуть відбутися перестановки. Головна причина перестановок у російському футболі – через численні скандали з допінгом у



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Віталій Мутко. Фото sport.kazanfirst.ru

У Міжнародній федерації футболу не хочуть обговорювати тему президента Російського футбольного союзу

ФІФА не буде коментувати інформацію про те, що президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко покине свою посаду на виконкомі організації.

Напередодні стало відомо, що у керівництві РФС найближчим часом можуть відбутися перестановки.

Головна причина перестановок у російському футболі – через численні скандали з допінгом у російському спорті ФІФА відмовляється працювати з функціонером.

«ФІФА не буде коментувати цю спекулятивну тему», - заявили у Міжнародній федерації футболу.

Нагадаємо, що раніше через допінговий скандал Міжнародний Олімпійський Комітет довічно усунув Віталія Мутка.

Засідання виконавчого комітету РФС відбудеться 25 грудня.

У порядок денний засідання включені такі питання: спортивні результати збірних команд Росії у 2017 році та завдання на 2018 рік, загальнонаціональна стратегія розвитку футболу на період до 2030 року, бюджет РФС на 2018 рік, склад бюро виконкому та віце-президенти РФС, а також інші питання.

Джерело: Спорт-Экспресс