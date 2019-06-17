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    Футболістів чемпіонату України звинуватили в участі в договірних матчах

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    Денис Баланюк - Футболістів чемпіонату України звинуватили в участі в договірних матчах
    Денис Баланюк
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    Колишній футболіст команди «Арсенал-Київ» звинуватив гравців у співпраці з букмекерами

    Український форвард польської «Вісли» Денис Баланюк звинуватив гравців команди «Арсенал-Київ» у співпраці з букмекерами та участі в договірних матчах. Про це колишній гравець киян розповів у інтерв`ю польському виданню Onet Sport.

    «Період моїх виступів за «Арсенал-Київ» був дуже важким. За дев`ять місяців у команді я отримав лише дві зарплати. Сам платив за екіпірування. Повертатися в чемпіонат України не планую. У моїй команді були футболісти, які грали на фіксований результат в інтересах букмекерів. Дізнався про них лише зимою, коли вони залишили команду. Можливо, колись розповім більше про це», - повідомив Баланюк.

    Контракт українця належить польській «Віслі». За «Арсенал-Київ» він виступав на правах оренди.

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