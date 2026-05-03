Пілот «Ред Булла» дискваліфікований після кваліфікації Гран-прі Маямі

Антон Федорців
Ізак Аджар отримав суворе покарання
фото: Red Bull Content Pool

Результат гонщика анулювали через порушення правил

Француз Ізак Аджар зі стайні «Ред Булл» втратив дев'яте місце в кваліфікації Гран-прі Маямі після дискваліфікації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Рішення ухвалила Міжнародна автомобільна федерація (ФІА). Болід французького пілота не пройшов перевірку. Бокові дефлектори виявилися на 2 мм більше за дозволені регламентом розміри.

Аджар стартуватиме останнім. Компанію на одинадцятому ряду решітки йому складе пілот «Ауді» Габріель Бортолето. Бразилець не зміг випередити аутсайдерів сезону з «Кадилака» та «Астон Мартіна» через технічні проблеми.

Ситуація у загальному заліку пілотів Формули-1

Лідером перед гонкою залишається пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі. Молодий італієць набрав 75 очок. Його напарник Джордж Расселл завоював 68 пунктів. Третім іде гонщик «Феррарі» Шарль Леклер (55 балів).

Напередодні відбувся спринт Гран-прі Маямі, в якому несподівано переміг Ландо Норріс. Компанію на подіумі йому склали інший пілот «Макларена» Оскар Піастрі та той же Леклер.

Ситуація у Кубку конструкторів Формули-1

Стайня «Мерседес» упевнено втримує лідерство в чемпіонаті. Німецько-британська команда набрала 143 очки. Далі розташувалася «Феррарі» (98 пунктів). Третій – «Макларен» (68 балів).

Без очок наразі залишаються дві стайні. Пілоти команди «Астон Мартін» і новачка чемпіонату «Кадилак» жодного разу не фінішували в заліковій зоні.

До слова, раніше Формула-1 перенесла старт Гран-прі Маямі через шторм. Спершу основна гонка мала розпочатися о 23-й годині за київським часом. Утім, зважаючи на попередження синоптиків, організатори перенесли початок на 20:00.

Нагадаємо, напередодні помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

