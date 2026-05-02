«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі

glavcom.ua
Святослав Василик
«Карпати» і ЛНЗ зіграли внічию – 0:0
фото: УПЛ

ЛНЗ не може перемогти вже чотири тури поспіль

Сьогодні, 2 травня, в українській Прем'єр-лізі зіграли три матчі 26-го туру. Про це повідомляє «Главком».

В центральному поєдинку туру «Карпати» і ЛНЗ зіграли у безгольову нічию – 0:0. Вирішальною в матчі могла стати 61-а хвилина, але Артур Микитишин не забив пенальті – надійно зіграв воротар «Карпат» Назар Домчак, який парирував в УПЛ четвертий 11-метровий поспіль. Відзначимо, що команда з Черкас не може перемогти вже четвертий матч. ЛНЗ залишився на другому місці, а «Карпати» восьмі.

Рівненський «Верес» та кам'янець-подільський «Епіцентр» також не зуміли визначити сильнішого – 3:3. «Епіцентр» двічі засмутив суперника у першому таймі, але дозволив відігратися у другій половині гри. На 56-й хвилині Вадим Сидун оформив дубль і знову вивів гостей вперед. Однак останнє слово було за господарями – словенський нападник Кай Ціпот за три хвилини до завершення основного часу вирвав нічию для рівненського клубу. «Верес» йде десятим, «Епіцентр» залишається на 12-й позиції.

«Колос» впевнено обіграв на виїзді «Олександрію» – 3:0 і піднявся на 6-е місце. А от «містяни» програли третій з останніх чотирьох матчів і застрягли у зоні вильоту.

Українська Прем'єр-ліга. 26-й тур

«Карпати» – ЛНЗ – 0:0

«Верес» – «Епіцентр» – 3:3

  • Голи: Бойко, 50, Ндукве, 54, Ціпот, 87 – Сидун, 5, 56, Миронюк, 8

«Олександрія» – «Колос» – 0:3

  •  Голи: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86

Нагадаємо, «Кривбас» у 26-му турі УПЛ в Кропивницькому зіграв драматичний поєдинок із СК «Полтава».

Теги: ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Епіцентр» (Дунаївці) ФК Олександрія ФК Верес ФК Карпати НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

