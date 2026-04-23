Розкрадання коштів Української асоціації футболу: справу Павелка передано до суду

Андрія Павелка обвинувачено у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні
фото: УАФ

Українська асоціація футболу зазнала збитків на 26,5 млн грн

Прокурори Офісу генерального прокурора передали до суду справу проти колишніх президента та генерального секретаря Української асоціації футболу. Йдеться про Андрія Павелка та Юрія Запісоцького. Про це повідомляє «Главком» на пресслужбу відомства.

Експосадовців обвинувачено у привласненні десятків мільйонів гривень під час реалізації інфраструктурного футбольного проєкту та подальшому виведенні коштів за кордон. За даними слідства, у 2016–2017 роках вони разом з іншими особами організували схему під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків.

Унаслідок протиправних дій Українська асоціація футболу отримала збитків на 26,5 млн грн. Крім того, встановлено, що близько 15 млн грн виведено на рахунки підконтрольного підприємства, зареєстрованого за кордоном.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – заволодіння майном в особливо великих розмірах і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Павелку. Йому інкримінують заволодіння коштами та службову підробку документів.

Андрій Павелко очолював Українську асоціацію футболу з 2015 по 2024 рік. За цей час він неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань і скандалів, зокрема пов’язаних із фінансуванням будівництва заводів із виробництва штучних газонів, закупівлями обладнання за завищеними цінами та співпрацею з офшорними структурами.

У 2022–2023 роках у Верховній Раді та серед футбольних функціонерів неодноразово порушувалося питання про його відставку. Критики звинувачували його у фактичній узурпації влади в українському футболі та фінансових зловживаннях. Попри це, Павелко залишався на посаді та представляв Україну у міжнародних футбольних структурах, зокрема в УЄФА.

Остаточну правову оцінку діям Павелка має дати суд. Якщо вину буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади.

