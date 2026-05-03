«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі

Команда Руслана Ротаня оформила важливу перемогу в перегонах за медалями

Житомирське «Полісся» оформило перемогу над харківським «Металістом 1925» у 26-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Поліські вовки» захопили ініціативу з перших хвилин. Утім, для початку обмежилися контролем над м'ячем. А повели житомиряни на 20-й хвилині – Брагару отримав м'яч перед штрафним, хитнув оборонця і класно поклав під стійку.

Згодом «Полісся» змарнувало дві нагоди закріпити перевагу. Спершу Краснопір поцілив у стійку з меж штрафного, а потім Сарапій не влучив у рамку після відскоку. Харків'яни відповіли неточним ударом Ітодо перед перервою.

На старті другої половини африканець розім'яв Волинця низовим пострілом. У відповідь Гуцуляк змусив попрацювати Варакуту діагональним ударом, а Емерллаху на добиванні відправив м'яч над воротами. Згодом Калюжний з дистанції відправив сферу повз рамку.

Ще кілька моментів житомиряни змарнували в останні хвилин 20. Наприклад, Назаренко після стандарту влучив у стійку. Натомість Сарапій з рикошетом пробив мимо воріт. А зі ще одним ударом Назаренко впорався голкіпер.

Зрештою, «Поліссю» вистачило й одного м'яча для перемоги. Підопічні Ротаня закріпилися на третій сходинці в турнірній таблиці УПЛ (52 очки). Тим часом «Металіст 1925» залишився п'ятим (45 пунктів).

До слова, футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.

Нагадаємо, криворізький «Кривбас» і «Динамо» з Києва розділили призи туру Прем'єр-ліги після історичного поєдинку. Нагороди дісталися нападнику Глейкеру Мендозі та тренеру Ігорю Костюку. Перший оформив каре, а команда другого – непросту перемогу (6:5).