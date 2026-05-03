Форвард «Динамо» забив «Шахтарю» з центра поля у Класичному Прем'єр-ліги

Бомбардир столичного гранда відкрив рахунок у принциповому протистоянні

Нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко оформив ефектний гол у поєдинку 26-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком».

Дебютант збірної України приголомшив «гірників» на 13-й хвилині зустрічі. У центральному колі він відібрав м'яч у хавбека «Шахтаря» Назарини та завдав потужного пострілу. М'яч перелетів через Різника, який вийшов із воріт, і затріпотів у сітці.

Для Пономаренка цей гол став 12-м у нинішньому сезоні УПЛ. Українець зміцнив лідерство в перегонах бомбардирів. Тепер він випереджає Мендозу («Кривбас») і Будківського («Зоря») на два м'ячі.

Турнірні перспективи команд

«Шахтар» підійшов до Класичного лідером Прем'єр-ліги. «Гірники» набрали 60 очок і вже на сім пунктів випереджають черкаський ЛНЗ. Натомість «Динамо» перебувало на четвертій сходинці. Кияни мають в активі 47 балів і відстають від житомирського «Полісся» на п'ять очок.

Історія очних зустрічей

У чемпіонатах України шляхи команд уперше перетнулися в сезоні 1992/93. Тоді столичний гранд оформив домашню перемогу (2:0) та поїхав із бойовою нічиєю (1:1) з гостей. Натомість у цій кампанії суперники вже зіграли два поєдинки. Спершу «Динамо» вибило «гірників» із Кубка України на стадії 1/8 фіналу (2:1). На гол нападника «Шахтаря» Мейрелліша біло-сині відповіли забитими м'ячами вінгера Ярмоленка та форварда Герреро.

Реванш «Шахтар» узяв у Прем'єр-лізі (3:1). Рахунок відкрив нападник Егіналдо, а згодом подвоїв перевагу команди Арди Турана вінгер Аліссон. «Динамо» розмочило рахунок зусиллями хавбека Буяльського. На фінальних хвилинах остаточний рахунок встановив півзахисник киян Кабаєв. Щоправда, забив він у свої ворота. Загалом на цей момент у чемпіонатах України гранди зіграли 68 поєдинків. Перевага на боці «гірників» – 26 перемог проти 23-х.

До слова, футболістки харківського «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.

Нагадаємо, криворізький «Кривбас» і «Динамо» з Києва розділили призи туру Прем'єр-ліги після історичного поєдинку. Нагороди дісталися нападнику Глейкеру Мендозі та тренеру Ігорю Костюку. Перший оформив каре, а команда другого – непросту перемогу (6:5).