«Оболонь» в доданий час втратила перемогу над «Кудрівкою» у Прем'єр-лізі

Команди з нижньої половини турнірної таблиці не виявили сильнішого

Київська «Оболонь» розписала нічию з «Кудрівкою» (1:1) у 26-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті активнішими виглядали гості. Натомість «пивовари» шукали щастя в контратаках. Тим не менше, відкрив рахунок заводський колектив у звичайній атаці.

Ліворуч м'яч підхопив Мединський та прострілив у штрафний «Кудрівки». Оборонці новачка УПЛ спробували вибити м'яч, та його підхопив Полегенько. «Пивовар» прибрав одного суперника та дальнім ударом застав зненацька Яшкова.

Далі «Оболонь» дивом не пропустила курйозний гол, коли голкіпер Марченко ледь не відправив м'яч у власні ворота після передачі назад. У першому таймі кияни мали ще два моменти. Постріл Суханова під поперечину витягнув воротар, а Жовтенко після кутового поцілив головою у каркас воріт.

Друга половина вийшла біднішою на моменти. Натомість на полі побільшало боротьби аж до межі фолу. «Кудрівка» додала в активності під завісу поєдинку. Спершу Морозко трохи не влучив у дев'ятку з перспективної позиції. Та в останні хвилини нічию гостям приніс Векляк, який у затяжній атаці відправив м'яч за лінію з меж штрафного.

Як наслідок, суперники залишилися на попередніх рубежах. «Оболонь» посідає 11-те місце, набравши 27 очок. «Кудрівка» записала до свого активу 22 пункти та йде тринадцятою.

До слова, криворізький «Кривбас» і «Динамо» з Києва розділили призи туру Прем'єр-ліги після історичного поєдинку. Нагороди дісталися нападнику Глейкеру Мендозі та тренеру Ігорю Костюку. Перший оформив каре, а команда другого – непросту перемогу (6:5).

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» відмовиться від форварда «Динамо» Владислава Супряги. Подоляни орендували нападника минулого літа. Влітку він повернеться у Київ.

