Футбольна збірна України оприлюднила стартовий склад на дебютний матч Мальдери

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

«Синьо-жовті» назвали одинадцятку на контрольний поєдинок

Новий головний тренер національної команди України Андреа Мальдера визначив основу на спаринг проти збірної Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Польща – Україна відбудеться у Вроцлаві 31 травня 2026 року. Поєдинок прийме стадіон «Тарчиньскі Арена». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:30.

Стартовий склад збірної України на матч проти Польщі

Тренерський штаб «синьо-жовтих» довірився одному дебютанту. На правому фланзі оборони вийде номінальний центрбек Олександр Романчук. Він став чемпіоном Румунії у складі «Універсітаті» з Крайови.

У центрі оборони вийде Едуард Сарапій з житомирського «Полісся». Компанію йому складе Микола Матвієнко («Шахтар»). Лівий фланг закриватиме Віталій Миколенко з ліверпульського «Евертона».

У центрі поля зіграють представники «Шахтаря» Олег Очеретько та Єгор Назарина. Трохи вище розташуються вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков («Жирона») та Георгій Судаков із лісабонської «Бенфіки». На вістрі атаки з'явиться форвард французького «Ліона» Роман Яремчук.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Очеретько, Назарина – Ярмоленко, Циганков, Судаков – Яремчук.

Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли 10 поєдинків. Половина з цих матчів – товариські. Зокрема, спарингами були два останні побачення команд. Польська збірна в обох випадках переграла «синьо-жовтих». Перемогу в листопаді 2020 року (2:0) «Кадрі» принесли форвард Пйонтек і хавбек Модер. А от у червні 2024-го в складі Польщі голами відзначилися оборонець Валюкєвіч, а також півзахисники Зеліньскі та Романчук. У складі збірної України забитий м'яч оформив нападник Довбик.

Загалом «Кадра» залишається незручним суперником для «синьо-жовтих». Україна лише двічі перемогла збірну Польщі. Обидві перемоги сталися у кваліфікації до ЧС-2014. Натомість у відборі до Мундіалю 2002 року підопічні Валерія Лобановського поступилися принциповому супернику вдома (1:3), а виїзний матч звели внічию (1:1). Мінімально програла українська збірна і поєдинок групового етапу Євро-2016.

До слова, раніше збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.