Мальдера довикликав легіонера, який може дебютувати у збірній України з футболу

Георгій Єрмаков отримав перший в кар'єрі виклик у національну команду

Новий головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера довикликав до складу команди воротаря ізраїльського «Маккабі» (Хайфа) Георгія Єрмакова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську асоціацію футболу.

До збірної України з футболу довикликаний дебютант – воротар Георгій Єрмаков. 24-річний футболіст виступає за ізраїльський «Маккабі» з Хайфи та є основним воротарем команди. Єрмаков в сезоні 2025/26 провів 37 поєдинків на клубному рівні, пропустивши 45 голів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 2.5 мільйони євро.

До «Маккабі» Єрмаков грав за «Олександрію», з якою в сезоні 2024/25 посів друге місце в УПЛ. Також в його активі три матчі за збірну U-21, він був запасним у команді U-23 на Олімпіаді 2024.

Збірна України 31 травня зіграє контрольний матч проти Польщі, а 7 червня відбудеться спаринг з Данією. Це будуть перші матчі Мальдери на чолі команди.

Нагадаємо, керманич національної команди України Андреа Мальдера розкрив імена своїх асистентів. Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Ними стали ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський та колишній капітан донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко. Третій помічник – співвітчизник Мальдери Паскуале Каталано.

Також новий тренерський штаб «синьо-жовтих» визначився з переліком футболістів на спаринги.

Збірна Польщі з футболу оголосила заявку на майбутні товариські матчі з Україною та Нігерією. До збірної Польщі викликали усіх найсильніших на чолі з вже колишнім форвардом «Барселони» Робертом Левандовскі. Зазначимо, що виклик також отримав також ексзахисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора.