Світоліна оформила вольову перемогу на шляху в чвертьфінал «Ролан Гаррос» проти Костюк

Перша ракетка України вийшла на співвітчизницю у наступному раунді

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла швейцарку Белінду Бенчіч у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали матч суперниці на рівних. Утім, поступово лідерка швейцарського тенісу захопила ініціативу. Бенчіч у п'ятому та сьомому геймах узяла подачі українки.

Світоліна відповіла взаємністю у восьмому, оформивши брейк «під нуль». Утім, у десятому геймі українська тенісистка не змогла взяти подачу Бенчіч. Остання ж із другої спроби реалізувала сетбол.

У другій партії Світоліна здобула стратегічну перевагу в четвертому геймі, повівши за його підсумками з брейком (3:1). Бенчіч ще спробувала повернутися у гру, взявши подачу опонентки в дев'ятому. Та українська тенісистка відразу в наступному дотиснула суперницю.

Вирішальний же сет обернувся повним домінуванням Світоліної. Вона просто зім'яла Бенчіч – взяла шість геймів поспіль і повісила швейцарці «бублик». Тепер у чвертьфіналі на вітчизняних уболівальників тенісу чекатиме національне протистояння Світоліної та Марти Костюк.

«Ролан Гаррос». Четвертий раунд

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Белінда Бенчіч (Швейцарія, 11) – 4:6, 6:4, 6:0

До слова, раніше Костюк здобула сенсаційну перемогу над полькою Ігою Свьонтек. Українка розібралася з екслідеркою світового рейтингу в двох сетах. Ця звитяга стала для неї першою в очному протистоянні з представницею Польщі.

Нагадаємо, Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.