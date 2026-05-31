Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна оформила вольову перемогу на шляху в чвертьфінал «Ролан Гаррос» проти Костюк

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна оформила вольову перемогу на шляху в чвертьфінал «Ролан Гаррос» проти Костюк
Еліна Світоліна вирушила в наступну стадію
фото: FFT
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Перша ракетка України вийшла на співвітчизницю у наступному раунді

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла швейцарку Белінду Бенчіч у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали матч суперниці на рівних. Утім, поступово лідерка швейцарського тенісу захопила ініціативу. Бенчіч у п'ятому та сьомому геймах узяла подачі українки.

Світоліна відповіла взаємністю у восьмому, оформивши брейк «під нуль». Утім, у десятому геймі українська тенісистка не змогла взяти подачу Бенчіч. Остання ж із другої спроби реалізувала сетбол.

У другій партії Світоліна здобула стратегічну перевагу в четвертому геймі, повівши за його підсумками з брейком (3:1). Бенчіч ще спробувала повернутися у гру, взявши подачу опонентки в дев'ятому. Та українська тенісистка відразу в наступному дотиснула суперницю.

Вирішальний же сет обернувся повним домінуванням Світоліної. Вона просто зім'яла Бенчіч – взяла шість геймів поспіль і повісила швейцарці «бублик». Тепер у чвертьфіналі на вітчизняних уболівальників тенісу чекатиме національне протистояння Світоліної та Марти Костюк.

«Ролан Гаррос». Четвертий раунд

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – Белінда Бенчіч (Швейцарія, 11) – 4:6, 6:4, 6:0

До слова, раніше Костюк здобула сенсаційну перемогу над полькою Ігою Свьонтек. Українка розібралася з екслідеркою світового рейтингу в двох сетах. Ця звитяга стала для неї першою в очному протистоянні з представницею Польщі.

Нагадаємо, Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Читайте також:

Теги: теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна Белінда Бенчіч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангеліна Калініна програла на старті «Ролан Гаррос» Діан Паррі з Франції
Калініна прикро програла і залишає «Ролан Гаррос» після першого раунду
26 травня, 21:05
Дар'я Снігур зачохлила ракетку в Парижі
Снігур із «бубликом» вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос»
27 травня, 15:26
Юлія Стародубцева завершила виступи на цьогорічному «Ролан Гаррос» в одиночному розряді
Стародубцева прикро програла китаянці і не зуміла вийти до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
29 травня, 14:24
Зейнеп Сонмез уперше у кар'єрі зіграла у другому колі Відкритого чемпіонату Франції у парному розряді
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»
29 травня, 16:20
Путінцева славиться своїм вибуховим характером і невмінням стримувати емоції
Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»
29 травня, 16:36
Світлана Кузнєцова відома тим, що поширює російські пропагандистські тези
Франція відмовилася видати візу переможниці «Ролан Гаррос», яка поширювала російську пропаганду
Вчора, 09:30
Олійниквао: Те, що я роблю, – це не про політику, це про людяність
Олійникова після гри з прихильницею Путіна на «Ролан Гаррос» зробила спеціальне звернення
Вчора, 20:02
Марта Костюк продовжує перемагати у Франції
Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»
Сьогодні, 13:49
Марта Костюк здобула сенсаційну перемогу
Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек
Сьогодні, 14:29

Новини

Футбольна збірна України оприлюднила стартовий склад на дебютний матч Мальдери
Футбольна збірна України оприлюднила стартовий склад на дебютний матч Мальдери
Забарний – про перемогу в Лізі чемпіонів: Пишаюся тим, що я українець
Забарний – про перемогу в Лізі чемпіонів: Пишаюся тим, що я українець
Світоліна оформила вольову перемогу на шляху в чвертьфінал «Ролан Гаррос» проти Костюк
Світоліна оформила вольову перемогу на шляху в чвертьфінал «Ролан Гаррос» проти Костюк
Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера
Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера
Збірна Шотландії втратила зірку команди перед Чемпіонатом світу
Збірна Шотландії втратила зірку команди перед Чемпіонатом світу
Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек
Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua