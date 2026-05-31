Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера

Франкфуртський «Айнтрахт» призначив Аді Гюттера головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Австрієць обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Альберта Рієри. Іспанський тренер пропрацював із «орлами» лише кілька місяців. «Айнтрахт» фінішував восьмим у Бундеслізі та залишився без єврокубків.

Гюттер уклав із франкфуртцями контракт на три роки. Він вдруге очолив «орлів». Австрійський фахівець працював із «Айнтрахтом» у 2018-2021 роках. Найвищий результат – п'яте місце за підсумками кампанії 2020/21.

Чим відомий Аді Гюттер

Уродженець австрійського містечка Гоенемс, виховувався в академії «Альтаха». На дорослому рівні дебютував за ГАК із Граца. Також виступав за ЛАСК із Лінца, «Аустрію/Ред Булл» із Зальцбурга, «Капфенберг».

Як футболіст тричі став чемпіоном і виграв один Кубок Австрії. Тренерську кар'єру розпочав у структурі «Ред Булла», належить до плеяди учнів Ральфа Рангніка. Самостійно працював із дублем і першою командою «Ред Булла», «Альтахом», «Грьодігом», швейцарським «Янг Бойз», «Боруссією» з Менхенгладбаха, французьким «Монако».

Як тренер став чемпіоном Австрії («Ред Булл») і Швейцарії. Ім'я Адольф отримав на честь трагічно загиблого в молодому віці дядька.

«Айнтрахт» у сезоні 2025/26

«Орли» розпочали кампанію з Діно Топпмьоллером на чолі. Він покинув команду в середині січня. Тимчасовим тренером став Денніс Шмітт, а через два тижні до керма став Рієра.

Франкфуртці змагалися в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів. На євроарені «Айнтрахт» оформив одну перемогу та одну нічию в основному раунді турніру, а ще шість поєдинків програв. Натомість в Кубку Німеччини «орли» вилетіли в другому раунді від «Боруссії» з Дортмунда (1:1, пенальті – 2:4).

