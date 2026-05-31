Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера
Аді Гюттер повернувся у федеральну землю Гессен
фото: EFE
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Фахівець повернувся до керма колишньої команди

Франкфуртський «Айнтрахт» призначив Аді Гюттера головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Австрієць обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Альберта Рієри. Іспанський тренер пропрацював із «орлами» лише кілька місяців. «Айнтрахт» фінішував восьмим у Бундеслізі та залишився без єврокубків.

Гюттер уклав із франкфуртцями контракт на три роки. Він вдруге очолив «орлів». Австрійський фахівець працював із «Айнтрахтом» у 2018-2021 роках. Найвищий результат – п'яте місце за підсумками кампанії 2020/21.

Чим відомий Аді Гюттер

Уродженець австрійського містечка Гоенемс, виховувався в академії «Альтаха». На дорослому рівні дебютував за ГАК із Граца. Також виступав за ЛАСК із Лінца, «Аустрію/Ред Булл» із Зальцбурга, «Капфенберг».

Як футболіст тричі став чемпіоном і виграв один Кубок Австрії. Тренерську кар'єру розпочав у структурі «Ред Булла», належить до плеяди учнів Ральфа Рангніка. Самостійно працював із дублем і першою командою «Ред Булла», «Альтахом», «Грьодігом», швейцарським «Янг Бойз», «Боруссією» з Менхенгладбаха, французьким «Монако».

Як тренер став чемпіоном Австрії («Ред Булл») і Швейцарії. Ім'я Адольф отримав на честь трагічно загиблого в молодому віці дядька.

«Айнтрахт» у сезоні 2025/26

«Орли» розпочали кампанію з Діно Топпмьоллером на чолі. Він покинув команду в середині січня. Тимчасовим тренером став Денніс Шмітт, а через два тижні до керма став Рієра.

Франкфуртці змагалися в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів. На євроарені «Айнтрахт» оформив одну перемогу та одну нічию в основному раунді турніру, а ще шість поєдинків програв. Натомість в Кубку Німеччини «орли» вилетіли в другому раунді від «Боруссії» з Дортмунда (1:1, пенальті – 2:4).

До слова, переможець Ліги чемпіонів із мюнхенською «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія».

Нагадаємо, раніше «Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу Мануелем Ноєром про новий контракт. Ветеран готовий зіграти ще один сезон у складі «ротен». Німецький гранд у відповідь запропонував голкіперу договір до літа 2027 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Айнтрахт (Франкфурт) Бундесліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філіпе Луїс невдовзі повернеться з-за океану
Гранд чемпіонату Німеччини націлився на перспективного тренера з Бразилії
27 травня, 20:59
Гаррі Кейн самотужки вирішив долю трофея
«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини
23 травня, 23:25
Катлін Крюгер отримала високу посаду в середняку першості
Історичний гранд чемпіонату Німеччини першим в історії призначив спортивну директорку
12 травня, 22:30
Марі-Луїзе Ета прочинила двері в чоловічий футбол для жінок
Тренерка середняка чемпіонату Німеччини здобула історичну перемогу
11 травня, 11:49
Ніклас Зюле вирішив зав'язати з великим футболом
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
7 травня, 14:54
Едмонд Тапсоба залишиться в Леверкузені
Зірковий футболіст із чемпіонату Німеччини підписав новий контракт
29 квiтня, 14:10

Новини

Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера
Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера
Збірна Шотландії втратила зірку команди перед Чемпіонатом світу
Збірна Шотландії втратила зірку команди перед Чемпіонатом світу
Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек
Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек
Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»
Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»
Польща – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч
Польща – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч
Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста
Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua