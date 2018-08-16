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    Футбольні клуби обговорили можливе розширення української Прем'єр-ліги до 16 команд

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    Футбольні клуби обговорили можливе розширення української Прем'єр-ліги до 16 команд

    Спеціальна зустріч відбулася у четвер, 16 серпня, у Києві

    У Будинку футболу відбулася робоча нарада з питань розвитку інфраструктури кубів УПЛ і ПФЛ.

    Про це повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

    Під час зустрічі, у якій взяли участь представники ФФУ, УПЛ, ПФЛ і професіональних клубів, було розглянуто кілька ключових питань.

    Перше стосувалося приведення інфраструктури футбольних клубів Професіональної ліги України у відповідність до вимог Федерації футболу та Прем’єр-ліги у контексті можливого розширення Прем’єр-ліги до 16-ти клубів, починаючи із сезону-2019/20.

    Друге – про всеукраїнську програму розвитку футбольної інфраструктури в Україні із залученням державного, муніципального та приватного секторів. 

    У підсумку учасниками засідання було ухвалено рішення виробити шляхи покращення та якісної підготовки інфраструктури клубів, які у перспективі можуть поповнити склад учасників української Прем’єр-ліги.

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