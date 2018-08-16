Футбольні клуби обговорили можливе розширення української Прем'єр-ліги до 16 команд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціальна зустріч відбулася у четвер, 16 серпня, у Києві

У Будинку футболу відбулася робоча нарада з питань розвитку інфраструктури кубів УПЛ і ПФЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

Під час зустрічі, у якій взяли участь представники ФФУ, УПЛ, ПФЛ і професіональних клубів, було розглянуто кілька ключових питань.

Перше стосувалося приведення інфраструктури футбольних клубів Професіональної ліги України у відповідність до вимог Федерації футболу та Прем’єр-ліги у контексті можливого розширення Прем’єр-ліги до 16-ти клубів, починаючи із сезону-2019/20.

Друге – про всеукраїнську програму розвитку футбольної інфраструктури в Україні із залученням державного, муніципального та приватного секторів.

У підсумку учасниками засідання було ухвалено рішення виробити шляхи покращення та якісної підготовки інфраструктури клубів, які у перспективі можуть поповнити склад учасників української Прем’єр-ліги.

Читайте також: «Шахтар» і «Динамо» матчі 7-го туру зіграють у різні дні. Дати та час початку матчів.