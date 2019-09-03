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    Футбольні клуби з топ-5 чемпіонатів Європи влітку витратили €5,5 млрд на трансфери

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    Футбольні клуби з топ-5 чемпіонатів Європи влітку витратили €5,5 млрд на трансфери
    Зображення: football.ru

    Найбільше витрат понесли клуби англійської Прем'єр-ліги, які витратили на трансфери € 1,55 млрд

    Клуби з п'яти найсильніших європейських чемпіонатів витратили € 5,5 млрд в літнє трансферне вікно, що є новим рекордом. Про це повідомляє BBC, ґрунтуючись на даних консалтингової компанії Deloitte.

    Дана сума на € 879 млн більше, ніж було витрачено влітку 2018 року. Найбільше витрат понесли клуби англійської Прем'єр-ліги, які витратили на трансфери € 1,55 млрд. Трохи відстали клуби іспанської Прімери - € 1,36 млрд. Також позначку в мільярд переступили італійці - € 1,16. Нові трансферні рекорди були встановлені в Бундеслізі (€ 736 млн) і Лізі 1 (€ 665 млн).

    Глава Deloitte Ден Джонс назвав рекордні витрати безпрецедентними, але зумовленими рядом факторів, в тому числі додатковими грошима від нових телевізійних контрактів і змінами в складі команд в результаті управлінських змін.

    Джерело: Чемпионат.com

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