Артем Худолєєв
Футбольний арбітр підозрюється у домаганнях до неповнолітнього хлопчика – ЗМІ
В УЄФА повідомили, що арбітр, ім'я якого не називається, не призначатиметься на ігри під егідою організації

У європейському футболі вибухнув гучний скандал 

Арбітр УЄФА підозрюється у домаганнях до неповнолітнього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За інформацією джерела, арбітр, ім'я якого не називається, прилетів до Великобританії для обслуговування матчу. У готелі він чіплявся до неповнолітнього хлопчика, чіпав його і намагався заманити до своєї кімнати. Поліція затримала арбітра, а потім відпустила під заставу. Якщо йому будуть пред'явлені звинувачення, суддя може бути екстрадований до Великобританії.

В УЄФА повідомили, що стежать за ситуацією, а арбітр не призначатиметься на ігри під егідою організації.

Також повідомляється, що ФІФА теж не задіюватиме арбітра на матчі своїх турнірів, доки триває розслідування.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Сергій Ребров не зміг виконати завдання біля керма «синьо-жовтих»
Ребров офіційно покинув збірну України
22 квiтня, 11:17
Ендрю Робертсон у футболці збірної Шотландії
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
19 квiтня, 15:59
«Червоно-білі» мають неабиякі проблеми поза полем
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу
15 квiтня, 11:26
Барт Вербрюгген серйозно зацікавив лідера Ліги 1
ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ
14 квiтня, 18:52
Ентоні Гордон матиме варіант у Бундеслізі
«Баварія» зібралася організувати англійську зв'язку – інсайдер
14 квiтня, 13:27
Україна забила Естонії 10 голів у двох поєдинках
Збірна України з пляжного футболу здобула дві перемоги над Естонією
6 квiтня, 11:51
Габріеле Гравіна вирішив не триматися за крісло
Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 16:59
Віктор Йокерес тричі показав «маску» під час поєдинку з Україною
Лідер збірної Швеції Йокерес оформив авторські права на фірмове святкування голів
1 квiтня, 23:50
Збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу з футболу
Визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року: склад груп Мундіалю
1 квiтня, 10:45

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

