Футбольний арбітр підозрюється у домаганнях до неповнолітнього хлопчика – ЗМІ

В УЄФА повідомили, що арбітр, ім'я якого не називається, не призначатиметься на ігри під егідою організації

У європейському футболі вибухнув гучний скандал

Арбітр УЄФА підозрюється у домаганнях до неповнолітнього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За інформацією джерела, арбітр, ім'я якого не називається, прилетів до Великобританії для обслуговування матчу. У готелі він чіплявся до неповнолітнього хлопчика, чіпав його і намагався заманити до своєї кімнати. Поліція затримала арбітра, а потім відпустила під заставу. Якщо йому будуть пред'явлені звинувачення, суддя може бути екстрадований до Великобританії.

В УЄФА повідомили, що стежать за ситуацією, а арбітр не призначатиметься на ігри під егідою організації.

Також повідомляється, що ФІФА теж не задіюватиме арбітра на матчі своїх турнірів, доки триває розслідування.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.