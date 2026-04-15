Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу

Активні вболівальники історичного гранда перетворилися на злочинців

Озброєні фанати «Реймса» вдерлися на тренувальну базу після нічиєї з «Лавалем» (2:2) у французькій Лізі 2. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«У ніч із п'ятниці на суботу група осіб, які іменують себе членами Ultrem, деякі з яких були в масках і з власноруч виготовленою зброєю, проникли в наш клубний центр, щоб дочекатися повернення команди з Лаваля. Такі методи абсолютно неприпустимі та глибоко шокували весь клуб», – ідеться в заяві «червоно-білих».

Пресслужба «Реймса» констатувала, що впродовж кількох місяців неприйнятна поведінка вболівальників посилюється. На думку представників клубу, після поєдинку з «Лавалем» фанати перетнули межу. На місце події викликали поліцію, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Уболівальники встигли залякати, образити на расистському ґрунті та навіть пригрозити вбивством футболістам.

«Ми вважаємо своїм зобов'язанням публічно засудити ці дії. Клуб ініціює судові процедури, щоб подібні інциденти більше ніколи не трапилися. Ми відмовляємося применшувати їхнє значення і не маємо наміру ризикувати тим, щоб сталася трагедія», – запевнили в клубі.

Падіння результатів «Реймса»

У 2018-2025 роках «червоно-білі» виступали в Лізі 1. Зокрема, тричі команда фінішувала у верхній половині турнірної таблиці дивізіону. Найкращим результатом клубу в цей період стало п'яте місце за підсумком сезону 2019/20.

«Реймс» повернувся в єврокубки після понад півстолітньої паузи. Проте, «червоно-білі» не змогли здолати кваліфікацію Ліги Європи в кампанії 2020/21. За підсумками минулого сезону команда вилетіла до Ліги 2. Наразі команда йде п'ятою і зберігає математичні шанси на підвищення в класі.

Давні досягнення «Реймса»

Заснований у 1931 році клуб був місцевим грандом у 50-ті роки. Перший чемпіонський титул команда оформила в сезоні 1948/49. До 1962 року «червоно-білі» шість разів стали чемпіонами Франції.

Неабиякий поступ «Реймс» мав і на євроарені. Команда двічі дійшла до фіналу Кубка чемпіонів. Обидва вирішальні поєдинки «червоно-білі» програли мадридському «Реалу». У 1956 році поразка була драматичною (3:4), а в 1959-му заслуженою (0:2).

