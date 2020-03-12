Кубок Європи FIBA: Останній український клуб завершив боротьбу



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Кияни не зуміли дати бій турецькому напівгранду «Київ-Баскет»

«Київ-Баскет» вдруге поступився «Каршияці» і завершив виступ на євроарені

Команда Айнарса Багатскіса вдало розпочала матч, заволодівши перевагою на старті гри — 16:7. Однак господарі ще в першій чверті скоротили відставання, а в другій — відібрали лідерство. «Каршияка» зіграла агресивніше, тисла на киян через фарбу.

При цьому давалась у знаки глибина складу команди Уфука Сариджа — гравці, які увійшли до гри з лави, ще в першій половині принесли своїй команді 22 очки. Кияни краще рухали м’яча, трохи влучніше атакували з гри, однак перевага господарів на підбираннях та більша кількісіть пробитих штрафних дозволила турецькому клубу піти на велику перерву за “+6” - 38:32.

У другій половині «Каршияка» лідерство вже не віддавала, а у заключній чверті пішла у відрив. Гості програли заключний відрізок матчу 18:31 і в підсумку зазнали поразки з рахунком 67:88, вдруге поступившись Каршияці у чвертьфіналі Кубка Європи FIBA.

В останньому матчі єврокампанії найкращим у складі гостей став Сергій Павлов, який, вийшовши з лави, набрав 23 очки, зробив 7 підбирань та 2 передачі (РЕ 24). У господарів відразу 6 гравців набрали 10 очок та більше.

«Каршияка» — «Київ-Баскет» 88:67 огляд матчу Автор: ФІБА

Кубок Європи FIBA. Плей-оф

1/4 фіналу, другий матч

Ізмір, Туреччина

«Каршияка» — «Київ-Баскет» 88:67 (19:20, 19:12, 19:17, 31:18)

Київ-Баскет: Павлов 23 + 7 підбирань, Хілл 12 - 5 втрат, Петров 6 + 5 підбирань + 5 передач, Классен 0 + 4 передачі, Шеферд 2 + 3 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати — старт, Пустозвонов 12, Крутоус 5, Заєць 3, Кондраков 2, Близнюк 2

Перший матч - 89:71