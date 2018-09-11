Футбольний стадіон у Росії, який приймав матчі ЧС-2018, «пішов на дно»
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Розсилка
Арену у Ростові, де відбулися матчі чемпіонату світу, затопило
«Ростов-Арену» затопило перед товариським матчем збірних Росії та Чехії з футболу.
Про це повідомляється у Telegram-каналі «Мутко против».
За три години до матчу на кухні стадіону прорвало трубу.
У підсумку мікст-зона та вхід для VIP-гостей виявилися заповнені водою.
«Увесь персонал стадіону разом зі стюардами був відправлений на боротьбу зі стихією. Акцент було зроблено на зону VIP – там повинен був пройти губернатор. Встигли», - йдеться у повідомленні.
«Мікст зоною ж довелося пожертвувати. Співробітники задраїли щілини у дверях і перенесли її в інше приміщення», - додається.
Зауважимо, що зустріч між Росією та Чехією завершилася з рахунком 5:1 на користь господарів.
Додамо, що вартість будівництва нової арени у цьому російському місті склала майже 20 мільярдів рублів, що складає 285 мільйонів доларів.