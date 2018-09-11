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    Футбольний стадіон у Росії, який приймав матчі ЧС-2018, «пішов на дно»

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    Футбольний стадіон у Росії, який приймав матчі ЧС-2018, «пішов на дно»

    Арену у Ростові, де відбулися матчі чемпіонату світу, затопило

    «Ростов-Арену» затопило перед товариським матчем збірних Росії та Чехії з футболу.

    Про це повідомляється у Telegram-каналі «Мутко против».

    За три години до матчу на кухні стадіону прорвало трубу.

    У підсумку мікст-зона та вхід для VIP-гостей виявилися заповнені водою.

    «Увесь персонал стадіону разом зі стюардами був відправлений на боротьбу зі стихією. Акцент було зроблено на зону VIP – там повинен був пройти губернатор. Встигли», - йдеться у повідомленні.

    «Мікст зоною ж довелося пожертвувати. Співробітники задраїли щілини у дверях і перенесли її в інше приміщення», - додається.

    Зауважимо, що зустріч між Росією та Чехією завершилася з рахунком 5:1 на користь господарів.

    Додамо, що вартість будівництва нової арени у цьому російському місті склала майже 20 мільярдів рублів, що складає 285 мільйонів доларів.

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    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2018 стадіон
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