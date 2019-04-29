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    Футбольний Суперкубок Іспанії розігруватимуть одразу чотири команди

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    Суперкубок Іспанії - Футбольний Суперкубок Іспанії розігруватимуть одразу чотири команди
    Суперкубок Іспанії
    Marca

    З нового сезону Суперкубок Іспанії проходитиме в форматі Фіналу чотирьох

    Федерація футболу Іспанії кардинально змінила формат Суперкубка країни. З сезону-2019/20 трофей розігруватимуть одразу чотири команди: чемпіон та віце-чемпіон Іспанії, а також володар та фіналіст національного кубка.

    Поєдинки проходитимуть у форматі Фіналу чотирьох. Спочатку в півфіналах зустрінуться чемпіон країни та фіналіст Кубка в одній парі та володар Кубка і віце-чемпіон в іншій. Якщо в чемпіонаті та Кубку переможе та сама команда, то до участі в Суперкубку допускається наступна найвища команда за підсумками чемпіонату.

    Новий розіграш Суперкубка проходитиме в січні. Півфінали відбудуться 8 та 9 січня, а вирішальний поєдинок – 12 січня.

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