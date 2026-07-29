Футзалістка в Бразилії жорстоко побила суперницю: деталі скандалу

Гравчиня через свої брутальні дії отримала одне з найжорсткіших покарань

У Бразилії гучним скандалом завершився матч аматорського жіночого чемпіонату з футзалу: дисциплінарний комітет Міської спортивної ліги Еусебіу ухвалив рішення дискваліфікувати гравчиню клубу As Resenhas Лару до Насіменто Косту за напад на суперниць просто під час гри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на infobae.

Бійка просто на полі

Під час матчу першого туру між RDJ Esport Feminino Project та As Resenhas на початку другого тайму, за рахунку 1:0 на користь RDJ, Лара Коста виконала жорсткий підкат проти Анни Джулії Аленкар, після чого суперниця опинилася на паркеті. Однак на цьому конфлікт не завершився. Коста підбігла до футболістки, яка лежала на майданчику, та двічі вдарила її ногою в голову. Коли інша гравчиня RDJ намагалася захистити партнерку, нападниця вдарила її кулаком в обличчя.

Після цього на майданчик вибігли арбітри та представники обох команд, які зупинили конфлікт. Матч було достроково перервано. Обох постраждалих спортсменок госпіталізували. За словами президента клубу RDJ Радії Насіменто, після обстеження медики відпустили дівчат додому, оскільки серйозних травм у них не виявили.

Санкції щодо спортсменки

Покарання для винуватців було сейозне: гравчиню відсторонили на п'ять років, а її команду As Resenhas повністю виключили з поточного розіграшу чемпіонату. За повідомленнями місцевих ЗМІ, це стало одним із найсуворіших дисциплінарних покарань в історії жіночого футзалу країни.

Окрім тривалої дискваліфікації спортсменки та виключення її команди з турніру, інцидентом зайнялися правоохоронні органи. Поліція штату Сеара відкрила кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень, тож Ларі Кості може загрожувати не лише спортивне, а й кримінальне покарання.

Нагадаємо, що президенти словенських клубів побилися після матчу чемпіонату.