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«Харків» оголосив про трансфер голкіпера збірної України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Харків» оголосив про трансфер голкіпера збірної України
Георгій Єрмаков повернувся в чемпіонат України
фото: ФК «Харків»

Оновлений клуб продовжив підсилення перед стартом сезону

Воротар Георгій Єрмаков змінив «Маккабі» з Хайфи на «Харків». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Кіпер підписав із командою Младена Бартуловіча контракт на чотири роки. Перехід українця коштував орієнтовно за 2,8 млн євро. У новому колективі Єрмаков узяв светр із одиничкою на спині.

Уродженець Києва на дитячому-юнацькому рівні виступав за місцеву ДЮСШ-15. Далі він перебував у структурі донецького «Шахтаря», а на дорослому рівні дебютував у складі «Олександрії». Звідти в серпні 2024 року воротар перебрався в «Маккабі».

Єрмаков у минулому сезоні провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 45 м'ячів. Зберіг ворота на замку голкіпер у 12-ти поєдинках. Воротар входить до списку кандидатів у збірну України.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маккабі» (Хайфа) УПЛ ФК «Металіст 1925»

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