Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»

У МЗС країни назвали слова російського лідера спробою посіяти розбрат між союзниками

Там наголосили, що країна не має і не матиме територіальних претензій до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника польського МЗС.

У Міністерстві закордонних справ Польщі заперечили заяви російського правителя Володимира Путіна про нібито можливий поділ України за участю Варшави. Мачей Вевюр назвав заяви Путіна «цинічною спробою спровокувати протистояння між союзниками».

«Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України», – заявив представник польського зовнішньополітичного відомства. Він наголосив, що позиція Варшави залишається незмінною – Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. «Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви», – додав Вевюр.

Раніше Путін заявив, що Україна нібито «рано чи пізно втратить» свої західні території. Мовляв, землі, які у минулому належали Польщі, Угорщині та Румунії, можуть повернутися під контроль цих держав. Російський правитель фантазував, що це може статися не найближчим часом, а через роки – однак «історично все стане на свої місця».

Нагадаємо, раніше міська рада польського Сопота ухвалила резолюцію на підтримку українців. У документі депутати закликали протидіяти ксенофобії, дезінформації та антиукраїнським настроям, а також не використовувати історичне минуле для розпалювання ворожнечі між Польщею та Україною.