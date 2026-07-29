«Полісся» вдруге зустрілося з «Копенгагеном» у кваліфікації Ліги конференцій: який результат

Команда Руслана Ротаня провела менш результативний матч у порівнянні з першим поєдинком

Житомирське «Полісся» програло данському «Копенгагену» (1:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Гостьовий статус не схвилював «поліських вовків». Житомиряни в дебюті зустрічі виглядали активнішими та провели серію атак. Утім, до справді гострих моментів справа не дійшла.

Господарі натомість грали без поспіху. «Леви» поступово вирівняли гру, а на 25-й хвилині на рівному місці заробили одинадцятиметровий. Це Роберт на куті штрафного пройшов Майсурадзе та змусив грузина сфолити, а пенальті реалізував Ельюнуссі.

«Полісся» спробувало відігратися ще в першому таймі. Та з ударами Федора та Андрієвського впорався голкіпер. А от стандарти підопічних Руслана Ротаня фактично жодної небезпеки не несли.

На старті другої половини житомирянам вирішив допомогти Судзукі. Оборонець «Копенгагена» не встиг за ривком Краснопіра та вкрай відверто завалив нападника перед власним штрафним. Арбітр розцінив порушення як фол останньої надії та залишив данський гранд у меншості на весь тайм.

«Полісся» захопило ініціативу та ледь не всією командою перейшло на чужу половину. Проте, з реальними нагодами забити й далі було сутужно. До середини другої 45-хвилинки можна пригадати постріл Андраде, з яким упорався кіпер.

Ключовий епізод стався на 61-й хвилині. Житомиряни втратили м'яч у середній лінії, а «леви» розігнали блискавичну контратаку. Брагару на лівому фланзі оборони програв забіг Мадсену, а той виклав на порожні ворота для Роберта.

«Поліські вовки» знову взялися атакувати. Команда Ротаня перейшли до повного контролю. Однак, «Копенгаген» грамотно вибудував оборону. Житомирянам залишалося або бити з дистанції, або покладатися на навіси. З обома підходами в «Полісся» не склалося.

Під завісу поєдинку Філіппов передачею на лінію воротарського знайшов Краснопіра. Той з оборонцем на спині розвернувся, але не влучив у рамку. А на останній доданій хвилині підопічні Ротаня таки відправили м'яч у ворота – Крушинський після відскоку пробив у напрямку воріт, а Гайдучик вдало підставив ногу – 1:2 у підсумку та виліт із єврокубків для «Полісся».

Ліга конференцій 2026/27. Кваліфікація, другий раунд

«Копенгаген» – «Полісся» – 2:1 (перший матч – 3:3)

Голи: Ельюнуссі, 27 (пенальті), Роберт, 61 – Гайдучик, 90+3

До слова, форвард Сікан оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи. Українець відзначився забитим м'ячем за «Андерлехт». У футболці бельгійського гранда він класно виконав штрафний.

Нагадаємо, київське «Динамо» зазнало поразки від ПАОКа в кваліфікації Ліги Європи. Столичний гранд програв домашній поєдинок грецькому колективу (2:3). Голи оформили хавбеки Бражко та Лонвейк.