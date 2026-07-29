Президенти словенських клубів побилися після матчу чемпіонату

Власники команд спровокували одне одного після завершення матчу

Після матчу другого туру чемпіонату Словенії між «Копером» та «Радомлє», який завершився бойовою нічиєю 2:2, спалахнув гучний скандал за участю керівників обох клубів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Siol.net.

Причина бійки

Напруга виникла ще під час зустрічі. Через сильну зливу представники «Копера» пропонували достроково завершити матч, тоді як «Радомлє», яке на той момент вело в рахунку 2:0, наполягало на продовженні гри. У підсумку поєдинок дограли, а господарі врятувалися від поразки завдяки дублю Лео Рімача та реалізованому пенальті в компенсований час.

За версією «Радомлє», після фінального свистка президент клубу Матьяж Маріншек прямував до роздягальні, щоб привітати команду, коли біля входу його нібито почав ображати президент «Копера» Івиця Губерац. У клубі стверджують, що Маріншека разом із кількома іншими людьми виштовхали на вулицю, після чого за нього заступився спортивний директор «Радомлє» Грега Маріншек.

Коментарі учасників бійки

У заяві гостей зазначається, що саме Грега Маріншек став жертвою нападу. За їхніми словами, Івиця Губерац та ще кілька осіб побили спортивного директора на парковці, завдавши йому тілесних ушкоджень.

«Нашим єдиним гріхом було бажання дограти матч до кінця у спортивному дусі. Ми обурені такою поведінкою і вже звернулися до поліції та Футбольного союзу Словенії, надавши відео з камер спостереження та свідчення очевидців», – заявили в «Радомлє».

Водночас у «Копері» категорично відкинули звинувачення та заявили, що потерпілою стороною є саме їхнє керівництво.

«У кожної історії є два боки. Після нападу на спортивного директора та президента FC Koper Івицю Губераца було подано заяву до поліції проти офіційних осіб NK Radomlje. Ми залишаємо подальший розгляд компетентним органам і не коментуватимемо це питання до завершення розслідування», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Також власне розслідування щодо конфлікту можуть провести дисциплінарні органи Футбольного союзу Словенії.

Нагадаємо, що воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу.