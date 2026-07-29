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Найкращий плавець в історії розповів про спробу самогубства

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Найкращий плавець в історії розповів про спробу самогубства
Майкл Фелпс є найтитулованішим плавцем в історії
фото: SS Press

Успішні виступи Майкла Фелпса мали і зворотню темну сторону

Найтитулованіший олімпієць в історії Майкл Фелпс уперше настільки відверто розповів про найважчий період свого життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Équipe.

Глибока депресія Фелпса

У документальному фільмі L'Équipe Explore, присвяченому багаторічному тренеру Фелпса Бобу Боумену, легендарний американський плавець зізнався, що після завершення кар'єри у 2012 році переживав глибоку депресію та був на межі самогубства.

За словами 28-разового олімпійського призера, після Олімпіади в Лондоні він втратив сенс життя і опинився у вкрай важкому психологічному стані. «Я більше не хотів жити. Тої ночі у мене було лише 30 міліграмів снодійного. Добре, що під рукою не виявилося більше, бо я прийняв би їх усі. Це був найсерйозніший тривожний дзвінок у моєму житті», – розповів Фелпс.

Його багаторічний наставник Боб Боумен, який нині працює з французьким плавцем Леоном Маршаном, зізнався, що спочатку не усвідомлював, наскільки серйозними були психологічні проблеми спортсмена. Переломним моментом став арешт Фелпса за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Саме після цього Боумен наполіг, щоб його підопічний пройшов курс реабілітації.

«Він казав, що не хоче їхати у центр. Я відповів: «Ти мусиш. Будь-яке інше рішення буде помилкою. Якщо ти не поїдеш, я не знаю, що з тобою станеться далі», – пригадав тренер. Після лікування Фелпс повернувся у великий спорт і блискуче завершив кар'єру на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро, де завоював ще п'ять золотих нагород.

Нинішній стан Фелпса

Хоча найтемніші часи пройшли, 41-річний американець наголошує, що боротьба за ментальне здоров'я триває й досі. «Я ніколи повністю не позбудуся депресії та тривожності. Наприклад, безпосередньо перед цим інтерв'ю я мав черговий сеанс зі своїм психотерапевтом», – зазначив Фелпс.

Для Фелпса така відвертість стала не першою, адже протягом останніх років легендарний плавець неодноразово відкрито говорить про важливість турботи про психічне здоров'я. Він регулярно ділиться власним досвідом, закликаючи спортсменів не боятися звертатися по професійну допомогу та не залишатися наодинці зі своїми проблемами.

Нагадаємо, що віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії

Теги: плавання депресія Майкл Фелпс спорт

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