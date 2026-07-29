Вболівальники «Полісся» вивісили банер із подякою «Копенгагену» за підтримку України

«Полісся» грає проти «Копенгагена» в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій

Вболівальники «Полісся» на грі з «Копенгагеном» вивісили банер із написом «Thanks, FC Copenhagen, for supporting Ukraine» («Дякуємо, «Копенгагене», за підтримку України»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Полісся» грає проти «Копенгагена» в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч проходить на стадіоні «Паркен» у Копенгагені. Після першого тайму український клуб поступається 0:1.

Під час першої зустрічі команд ультрас «Копенгагена» розгорнули на трибуні банера з написом: «Stay strong Ukraine. Fighternation («Тримайся, Україно. Нація бійців»).

Нагадаємо, житомирське «Полісся» розійшлося миром із данським «Копенгагеном» (3:3) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Команди стартували без розвідки та в перші хвилини обмінялися голами. «Леви» відкрили рахунок – Мадсен перехопив м'яч і віддав Роберту на лінії штрафного, а той поклав у дальню «дев'ятку». У відповідь Краснопір відправи м'яч у ворота з другого поверху після комбінації за участі Андраде та Назаренка.

Тиск житомирян дався взнаки до перерви. На 36-й хвилині команда Руслана Ротаня скористалася контратакою. Андрієвський перехопив передачу Судзукі, а далі Федор після відскоку з центру штрафного відправив м'яч у дальній кут.

Зі стартом другої половини «Копенгаген» кинувся атакувати. Найактивнішим у лавах данського гранда був Роберт, який двічі змусив попрацювати Бущана. Та втретє поспіль врятувати житомирян кіпер не зумів – Ельюнуссі протягнув м'яч у штрафний та віддав на того ж Роберта, а бразилець влучно пробив.

Новий спалах активності припав на фінальні 10 хвилин. Спершу Корнеліус на лінії штрафного елегантно залишив під удар Мадсену, а той технічно поклав у дальній кут воріт Бущана. Та «поліські вовки» відповіли своїм голом – Філіппов із кількох метрів вгатив м'яч у сітку після передачі Велетня.