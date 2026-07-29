Гонщика французької команди збив фургон під час тренування

Винуватець ДТП втік з місця події

Бельгійський велогонщик команди Decathlon-CMA CGM Стан Девульф зазнав перелому лівого ліктя після дорожнього інциденту під час тренувального збору у французькому Лес-Арку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Pro Cycling.

Трагічне тренування

Інцидент стався минулого тижня під час тренування команди на гірських дорогах. Як розповів Девульф в інтерв'ю бельгійському виданню Het Nieuwsblad, фургон почав обганяти групу велосипедистів, а потім різко повернув праворуч, фактично підрізавши спортсменів.

Першим небезпечного зіткнення уникав П'єр Готера, який був змушений різко змінити траєкторію руху. Лео Бізо почав екстрено гальмувати, а Девульф, не встигнувши зреагувати, зачепив заднє колесо партнера по команді й на швидкості впав на асфальт.

Після аварії водій не зупинився, щоб допомогти постраждалим, і залишив місце події. «Водій бачив у дзеркало заднього огляду, що наробив, але замість зупинки просто поїхав далі. Ми всі були в шоці. Це відчувалося як абсолютно безглузде насильство. Для цього не було жодних причин – ми раніше ніколи не перетиналися з цим фургоном, він з'явився нізвідки», – заявив Девульф.

Складність травм

Попри втечу водія, одному з гонщиків команди вдалося наздогнати автомобіль і зафіксувати його номерний знак. Після цього спортсмени звернулися до поліції та подали офіційну заяву. У разі потреби вся група готова дати свідчення в суді.

Унаслідок падіння Девульф отримав перелом лівого ліктя. Через травму бельгієць буде змушений щонайменше на тиждень припинити тренування, після чого разом із медичним штабом визначить подальший план відновлення.

«Я зроблю все, що в моїх силах, аби досягти справедливості. Мене ще ніколи так несправедливо не підрізали на дорозі. Мені потрібен час, щоб психологічно це переварити, після чого ми розплануємо процес відновлення», – додав велогонщик.

Нагадаємо, що під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів.