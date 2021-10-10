Ф’юрі – Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Боксери проводять третій поєдинок за пояс WBC

Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер зустрічаються втретє. Американець у першому бою, що відбувся в грудні 2018 року, збкпіг пояс WBC завдяки нічиєї. У другій зустрічі, яка пройшла в лютому 2020 року, британський боксер нокаутував суперника і став чемпіоном світу.

11 раунд. Все. Вайлдера залишили сили. Він не може боксувати. Нокаут. Ф'юрі захистив пояси. Фантастичний поєдинок. Переможець тепер чекатиме на поєдинок Усика з Джошуа.

10 раунд. Вайлдер пропустив потужний удар. Впав і піднявся. Ф'юрі пішов добивати. І що? Вайлдер відповів і Тайсона врятував гонг на перерву!

9 раунд. Рефері знову зупиняв бій. Дивився в очі Вайлдеру. Мабуть, побачив там життя. Бій продовжився. Тайсон часто влучав джебом. Потім завдав кілька прямих ударів. Деонтей рятується джебом.

8 раунд. Тримається Вайлдер. Контратакує, відступаючи. Ф'юрі чекає на момент для вирішального удару.

7 раунд. Тайсон перехопив ініціативу. Важко Вайлдеру. Сил у нього, здається, немає. Але так було й у четвертову раунді. Тоді він відправив Тайсона на канвас двічі. Пішов в атаку і отримав у відповідь. Погано американцю.

6 раунд. Рівна боротьба. Ф'юрі виглядав краще.

5 раунд. Відновилися боксери. Тайсон намагається атакувати, а Деонтей шукає можливість для третього удару.

4 раунд. Вайлдер намагається відновитися, клінчує. Але очі видають його. Там немає світла. Охо! Ф'юрі на канвасі! Все? Встав Тайсон. Знову лежить. Гонг врятував його. Який бій!

3 раунд. Вайлдер пре вперед і отримує прямий. нокаут. Він чекає гонгу. Дочекався. Все? Поки що ні

2 раунд. Ох, пройшов прямий боковий у Ф'юрі. Ситуація в рингу змінилася. Захист у Вайлдера не дуже ефективний. Боксери часто клинчують. Відповів ударом у щелепу й Деонтей. Дуже цікавий раунд.

1 раунд. Вайлдер активніше. Кілька разів перевірив Тайсона по корпусу.

7:00. Поєдинок розпочався.

6:52. Боксери виходять на ринг.

6:47. Тим часом Олександр Усик дав прогноз на поєдинок.

«Я обов'язково подивлюся цей бій, Я не думаю надто багато про те, хто переможе. Це буде хороший поєдинок. Не списуйте Вайлдера з рахунків, оскільки у нього завжди є нокаутуючий удар. Я точно буду дивитися цей бій, і мені цікаво, хто здобуде перемогу. Я поб'юся з будь-яким суперником, який буде утримувати останній пояс. Мені немає різниці, буде це Уайлдер або Ф'юрі. Я не вмію робити прогнози».

6:38. Лічені хвилини залишаються до бою. Зараз боксери будуть виходити на ринг.

В рамках боксерського вечора в Лас-Вегасі на ринг вийшов і українець Віктор Вихрист. Він був одним із претендентів на нагороди Олімпіади в Токіо, але пішов у професіонали і тепер намагається дістатися титульних поєдинків. Сьогодні він зустрічався з американцем Майком Маршаллом. І не зустрів гідного спротиву. Суперник українця не протримався і трьох раундів.

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Загалом відбудеться десять поєдинків, де, крім бою між Ф’юрі й Вайлдером, найбільше заслуговує на увагу поєдинок дворазового олімпійського чемпіона пів легкої ваги кубинця Робейсі Раміреса з непереможним пуерториканцем Орландо Гонсалесом Руїсом.

Напередодні Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер провели зважування. Боксери показали рекордну вагу, а чемпіон переважив суперника одразу на 18 кг.

Боксери зароблять дуже багато грошей. Як кажуть, Усику, який є володарем інших поясів, і не снилося.

Тим часом відомий боксер Майк Тайсон висловив думку, що найкращий шанс 35-річного американця Деонтея Уайлдера в бою з 33-річним непереможеним Тайсоном Ф'юрі – це викластися на повну в перших п'яти або шести раундах.

«Деонтей Уайлдер маєн віддати всі сили протягом п'яти або шести раундів. Якщо він зловить його – то закінчить бій. Деонтей, зроби все можливе. Перемога чи поразка», – сказав Тайсона ESPN.