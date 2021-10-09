Ф’юрі переважив Вайлдера на 18 кг

Обидва суперники перед поєдинком показали рекордну вагу

У ніч на 10 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією WBC. Зустрінуться знаменитий британський боксер Тайсон Ф'юрі і екс-чемпіон світу у важкому дивізіоні Деонтей Вайлдер.

Напередодні поєдинку відбулася церемонія зважування боксерів, за підсумками якої вага Ф'юрі склала 125,65 кілограма, а Вайлдера – 107,95 кг. Це – рекордна вага для обох боксерів.

Спочатку зустріч Ф'юрі і Уайлдера була запланована на 24 липня, однак через коронавирус у Тайсона її перенесли.

Бійці проведуть бій вже втретє. У першому поєдинку Ф'юрі – Вайлдер, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию. У другому бою, що пройшов у лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

Де і коли дивитися бій Ф'юрі – Вайлдер.