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    Ф’юрі переважив Вайлдера на 18 кг

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    Тайсон Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Деонтея Вайлдера - Ф’юрі переважив Вайлдера на 18 кг
    Тайсон Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Деонтея Вайлдера
    Фото з відкритих джерел

    Обидва суперники перед поєдинком показали рекордну вагу

    У ніч на 10 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією WBC. Зустрінуться знаменитий британський боксер Тайсон Ф'юрі і екс-чемпіон світу у важкому дивізіоні Деонтей Вайлдер.

    Напередодні поєдинку відбулася церемонія зважування боксерів, за підсумками якої вага Ф'юрі склала 125,65 кілограма, а Вайлдера – 107,95 кг. Це – рекордна вага для обох боксерів.

    Спочатку зустріч Ф'юрі і Уайлдера була запланована на 24 липня, однак через коронавирус у Тайсона її перенесли.

    Бійці проведуть бій вже втретє. У першому поєдинку Ф'юрі – Вайлдер, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию. У другому бою, що пройшов у лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

    Де і коли дивитися бій Ф'юрі – Вайлдер.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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    Ф’юрі переважив Вайлдера на 18 кг