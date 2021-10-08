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    Молодіжну збірну України з футболу знищили у Франції. Вона була лідером

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    Збірна України зазнала першої поразки у відборі на Євро - Молодіжну збірну України з футболу знищили у Франції. Вона була лідером
    Збірна України зазнала першої поразки у відборі на Євро
    Фото з відкритих джерел

    Команда Руслана Ротаня пропустила п’ять разів і не завдала жодного удару в площину воріт суперників

    Молодіжна збірна України з футболу втратила лідерство у відбірній групі чемпіонату Європи. Після перемог над Сербією (1:0) та Вірменією (2:1), команда Руслана Ротаня з’їздила до французького Бреста. Там місцеві однолітки розтрощили нашу команду з рахунком 5:0.

    Вже з початку зустрічі наші футболісти виглядали безпорадними. Французи втрачали нагоду за нагодою, а забивати розпочали, коли українці залишилися в меншості – Таловеров пішов на фланзі у грубий підкат у середині першого тайму. Господарі продовжували раз по раз турбувати нашого воротаря Нещерета і свого досягли ще до перерви, забивши два голи.

    В другому таймі господарі ще більше посилили тиск на українські ворота і відзначилися ще тричі.

    Зазначимо, що українці не завдали жодного удару в площину воріт суперників.

    11 жовтня наша команда прийме на своєму полі команду Фарерських островів, яка встигла з тими ж французами зіграти внічию.

    9 жовтня національна збірна зіграє в Гельсінки з Фінляндією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Молодіжну збірну України з футболу знищили у Франції. Вона була лідером