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    Стало відомо, скільки зароблять Ф’юрі й Вайлдер за боксерський поєдинок у надважкій вазі

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    Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер гарантовано зароблять&nbsp;$50 млн на двох - Стало відомо, скільки зароблять Ф’юрі й Вайлдер за боксерський поєдинок у надважкій вазі
    Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер гарантовано зароблять $50 млн на двох
    Фото з відкритих джерел

    Володар поясу WBC гарантовано отримає $30 млн, претендент на титул – $20 млн

    Стало відомо, скільки зароблять боксери-важковаговики Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер за свій третій поєдинок. За інформацією Essentially Sports, Ф'юрі отримає $30 млн гарантованого гонорару, його суперник – $20 млн.

    Також наголошується, що Ф'юрі забере 60% прибутку від платних трансляцій.

    Бій Ф'юрі з Вайлдером був запланований на 24 липня, але через коронавирус у Тайсона його перенесли на 9 жовтня. У першому поєдинку між боксерами, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию, а в другому бою, в лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

    Володарем інших поясів у надважкій вазі є Олександр Усик. Українець здобув їх в поєдинку з Ентоні Джошуа. Гарантований гонорар Олександра склав близько $5 млн.

    Раніше Володимир Кличко пригадав свої поразки та дав пораду Джошуа.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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    Стало відомо, скільки зароблять Ф’юрі й Вайлдер за боксерський поєдинок у надважкій вазі