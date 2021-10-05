Стало відомо, скільки зароблять Ф’юрі й Вайлдер за боксерський поєдинок у надважкій вазі

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер гарантовано зароблять $50 млн на двох

Володар поясу WBC гарантовано отримає $30 млн, претендент на титул – $20 млн

Стало відомо, скільки зароблять боксери-важковаговики Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер за свій третій поєдинок. За інформацією Essentially Sports, Ф'юрі отримає $30 млн гарантованого гонорару, його суперник – $20 млн.

Також наголошується, що Ф'юрі забере 60% прибутку від платних трансляцій.

Бій Ф'юрі з Вайлдером був запланований на 24 липня, але через коронавирус у Тайсона його перенесли на 9 жовтня. У першому поєдинку між боксерами, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию, а в другому бою, в лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

Володарем інших поясів у надважкій вазі є Олександр Усик. Українець здобув їх в поєдинку з Ентоні Джошуа. Гарантований гонорар Олександра склав близько $5 млн.

Раніше Володимир Кличко пригадав свої поразки та дав пораду Джошуа.