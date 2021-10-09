Збірна України здобула важку першу перемогу у відборі до чемпіонату світу

Національна футбольна команда повернулася на друге місце в турнірній таблиці

Лише в шостому матчі відбірного турніру до чемпіонату світу футбольна збірна здобула першу перемогу. В Гельсінкі наша команда здолала опір фінів – 2:1. Хоч як парадоксально, але вона йде другою в турнірній таблиці і має всі шанси потрапити в наступне коло відбору. Для цього треба перемогти в двох останніх матчах кваліфікації проти Боснії і Герцеговини, яка сьогодні перемогла в Казахстані (2:0) і є головним конкурентом українців за вихід з групи.

Гра з фінами також була ключовою. Суперник має гру в запасі, а йшов з п’ятьма очками поруч. І темп задав такий, наче хотів вирішити долю зустрічі вже на перших хвилинах. Українці виявилися до цього готовими, і вже на четвертій хвилині відкрили рахунок. Андрій Ярмоленко пошив у дурні всіх. Від нього чекали удару з лівої ноги, а він відправив м’яч з-за меж штрафного майданчика у кут воріт правою.

Відкривши рахунок, українська команда продовжувала гостро контратакувати. Проте в одній з них нам пощастило. П’ятов врятував команду, а Матвієнко, замість того, щоб вибити м‘яч на фланг, влучив ним у ногу Пуккі і рахунок став рівним.

Буквально за п’ять хвили українці знову вийшли вперед. Найкращий у грі Ярмоленко здійснив рейд правим флангом і віддав на п’ятачок на Тимчика. Захисник «Динамо» по м’ячу не влучив, зате його помилку виправив Яремчук.

По перерві малюнок гри не змінився. Українці атакували частіше, але фіни – гостріше. П’ятов знову кілька разів виручив, ще стільки ж моментів фіни змарнували самі, а одного разу захисник господарів не влучив у порожні ворота.

Детальніше: Фінляндія – Україна – 1:2: онлайн відбірного матчу до чемпіонату світу з футболу

2:1 – перша перемога України у відбірному раунді, яка дозволила повернутися на другу сходинку в турнірній таблиці.

Відбір на ЧС-2022. Група D

Фінляндія – Україна – 1:2

Голи: Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34.

Фінляндія: Градецький – Алхо (Хямяляйнен, 62), Тойвіо, Араюрі, Вяйсянен, Райтала (Нісканен, 77) – Лам (Ніссіля, 62), Камара, Лод – Йоел Пог'янпало (Різікі, 77), Пуккі.

Україна: Пятов – Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Корнієнко, 46) – Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко – Ярмоленко (Булеца, 86), Циганков (Зубков, 77) – Яремчук (Довбік, 86).

12 жовтня у Львові Україна прийме Боснію і Герцеговину.