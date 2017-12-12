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    «Галичанка» та «Карпати» зійдуться у принциповому протистоянні жіночої Суперліги

    Матчі восьмого туру відбудуться на майданчику ужгородських гандболісток
    Після перерви у гандбольній Суперлізі відновлюються протистояння жіночих команд у межах чемпіонату України сезону 2017/2018 років. Чинні чемпіонки України, гандболістки львівської «Галичанки» у двох матчах восьмого туру зустрінуться з найголовнішими конкурентками – віце-чемпіонками, ужгородськими «Карпатами». Матчі
    • Сьогодні, 16:55
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    Матчі восьмого туру відбудуться на майданчику ужгородських гандболісток

    Після перерви у гандбольній Суперлізі відновлюються протистояння жіночих команд у межах чемпіонату України сезону 2017/2018 років.

    Чинні чемпіонки України, гандболістки львівської «Галичанки» у двох матчах восьмого туру зустрінуться з найголовнішими конкурентками – віце-чемпіонками, ужгородськими «Карпатами».

    Матчі відбудуться на майданчику ужгородських гандболісток 9-10 лютого, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    На матчі «Галичанка» вирушить практично звичним складом, крім Олени Косик, яка ще проходить реабілітацію після давнішньої операції, та Марини Савчук, яка продовжить виступи у чемпіонаті України як гравець тернопільського «Економуніверу».

    У турнірній таблиці  «Галичанка» випереджає найближчих переслідувачів, а ними якраз і є суперниці по 8-му туру – «Карпати», на сім очок.

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    А поки лідери Суперліги з’ясовуватимуть стосунки в Ужгороді, у Херсоні «Дніпрянка» прийме київський «Спартак», а в Миколаєві «Реал» зустрінеться з тернопільським «Економ-універом».

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