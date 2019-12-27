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    Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)

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    Борис Пуховський з сином вправно куховарять разом - Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)
    Борис Пуховський з сином вправно куховарять разом

    Рецептами родинних страв поділилися Захар Денисов, Борис Пуховський, Павло Гурковський і Геннадій Комок

    Особливий сюрприз для своїх фанатів підготували гандболісти чемпіонат України – запорізького «Мотора». Як з’ясувалося,  гандболісти майстри не лише на майданчику, а й на кухні. Бригада кухарів в особі капітана команди Захара Денисова, розігруючого Бориса Пуховського, лінійного Павла Гурковського і голкіпера Геннадія Комка вміло вправлялася на кухні і приготувала смачні страви для святкового столу. У цій нелегкій справі моторівцам допомагали їхні діти.

    Борис Пуховський з сином Артемом і Геннадій Комок з донькою Ксюшею  готували головний салат свята.  А готувати десерт довірено було капітану команди Захару Денисов з сином Матвієм, та Павлу Гурковськомуз 7-ми річною донькою Дашею.

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    Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)
    Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)
    Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)
    Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)
    Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)
    Фото із соцмереж

    Що вийшло приготувати у гандболістів кращого клубу України, можна буде побачити 31-го грудня  на клубному ютуб-каналі.

    діти гандбол ГК «Мотор» Борис Пуховський Павло Гурковський
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