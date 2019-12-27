Гандболісти «Мотра» взяли участь у кулінарному шоу, на честь новорічних свят (фото)



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Борис Пуховський з сином вправно куховарять разом

Рецептами родинних страв поділилися Захар Денисов, Борис Пуховський, Павло Гурковський і Геннадій Комок

Особливий сюрприз для своїх фанатів підготували гандболісти чемпіонат України – запорізького «Мотора». Як з’ясувалося, гандболісти майстри не лише на майданчику, а й на кухні. Бригада кухарів в особі капітана команди Захара Денисова, розігруючого Бориса Пуховського, лінійного Павла Гурковського і голкіпера Геннадія Комка вміло вправлялася на кухні і приготувала смачні страви для святкового столу. У цій нелегкій справі моторівцам допомагали їхні діти.

Борис Пуховський з сином Артемом і Геннадій Комок з донькою Ксюшею готували головний салат свята. А готувати десерт довірено було капітану команди Захару Денисов з сином Матвієм, та Павлу Гурковськомуз 7-ми річною донькою Дашею.

Що вийшло приготувати у гандболістів кращого клубу України, можна буде побачити 31-го грудня на клубному ютуб-каналі.