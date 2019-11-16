Гандбольний «Мотор» отримав нового тренера



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Ростислав Ланевич XSport

Виконуючим обов’язки став 41-річний Ростислав Ланевич

Керівництво гандбольного клубу «Мотор» призначило 41-річного Ростислава Ланевича виконуючим обов’язки головного тренера команди. На початку поточного сезону він ввійшов у тренерський штаб Миколи Степанця, нагадує XSport. До того Ланевич очолював фарм-клуб «Мотора» - ЗНТУ-ЗАБ.

Раніше Степанця було звільнено з посади головного тренера через незадовільні результати команди в Лізі чемпіонів. Там запоріжці посідають останнє місце в групі.

Дебютуватиме на посаді Ланевич в матчах проти лідерів групи Ліги чемпіонів – 17 листопада проти «Монпельє», а 20 листопада – проти «Кіля».