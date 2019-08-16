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    Гандбольна «Газпром-ліга» все ж розвела українську та російську команди

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    Медалі&nbsp;&laquo;SEHA-Газпром-ліги&raquo;&nbsp; - Гандбольна «Газпром-ліга» все ж розвела українську та російську команди
    Медалі «SEHA-Газпром-ліги» 
    seha-liga.com

    «SEHA-Газпром-ліга» провела повторне жеребкування групового етапу змагань

    Організатори гандбольної «SEHA-Газпром-ліги» провели повторне жеребкування групового етапу змагань, аби розвести український «Мотор» та російський «Спартак». При цьому прес-служба Ліги пояснює повторне жеребкування необхідністю «дотримання спортивного балансу та інших логістичних принципів».

    Нагадаємо, після першого жеребкування в групі з запорізьким «Мотором» відмовилася від виступів угорська «Татабанья». Її місце автоматично дісталося московському «Спартаку». Керівники «SEHA-Газпром-ліги» від російської сторони поспішили самовпевнено заявити, що у команд та вболівальників не буде проблем з відвідинами країн, які перебувають між собою в стані війни останні п’ять років.

    Відтак після повторного жеребкування групи набули такого вигляду:
    Группа А: «Вардар» (Північна Македонія), «Нексе» (Хорватія), «Войводина» (Сербія), «Мотор» (Україна), «Татран» (Словаччина), Пекінський спортивний університет (Китай);

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    Группа В: «Веспрем» (Угорщина), «Загреб» (Хорватія), БГК імені Мєшкова (Білорусь), «Єврофарм Работнік» (Північна Македонія), «Металопластика» (Сербія), «Спартак» (Росія).

    Змагання стартують 3-4 вересня. Матчі відбуватимуться в вівторок та середу.

    Перші дві команди з групи напряму виходять в чвертьфінал. Команди з 3 по 6-те місце зіграють в 1/8 фіналу.

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