Гандболістки чотирьох команд зіграють 19-20 травня в Ужгороді за кубок України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ГК «Галичанка»

Жеребкування півфіналів відбудеться у п’ятницю, 18 травня

Цими вихідними львівська «Галичанка» побореться за Кубок України з гандболу

Гандбольна «Галичанка» вирушила до Ужгорода, йдеться у прес-релізі львівського клубу.

Саме у цьому місті цієї суботи та неділі, 19-20 травня, чотири найсильніші жіночі команди Суперліги змагатимуться за кубок України у Фіналі чотирьох.

Це – львівська «Галичанка», ужгородські «Карпати», херсонська «Дніпрянка» та миколаївський «Реал».

У п’ятницю, 18 травня, жеребкування визначить півфінальні пари. Півфінальні матчі відбудуться у суботу.

Переможці півфіналів розіграють кубок України у неділю, 20 травня, а переможені того ж дня зустрінуться у матчі за третє місце.

В Ужгороді «Галичанка» гратиме вже під керівництвом нового тренера – Василя Козара.

Склад «Галичанки» на кубкові матчі буде наступним:

воротарі: Вікторія Салтанюк, Марія-Луїза Воронова;

польові гравці: Наталія Воловник, Софія Давидянц, Тетяна Поляк, Марина Коновалова, Анастасія Баранович, Наталія Сабова, Ілона Гайкова, Наталія Савчин, Юлія Головко, Тетяна Череп, Діана Колодійчак, Ольга Василяка, Наталія Стрюкова, Мар’яна Маркевич.

Також в Ужгороді відбудеться нагородження переможця та призерок чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги сезону-2017/18.

Нагадаємо, що чемпіоном Суперліги вже четвертий сезон поспіль стала львівська «Галичанка», яка до того ж оформила чемпіонство достроково.